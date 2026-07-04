Esad'ın kuzeni ABD'de hüküm giydi: 30 yıl hapis cezası aldı

İddiaya göre Kassis, kardeşi Maher ve diğer üst düzey Suriye askeri yetkilileriyle birlikte 500 kilogram uyuşturucuyu Lazkiye limanı üzerinden ithal ederek Ortadoğu'da dağıttı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni olan 59 yaşındaki Antoine Kassis, rejimle olan bağlantılarını silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti için kullandığı gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KOLOMBİYA'DAKİ ÖRGÜTE SİLAH KARŞILIĞI KOKAİN İDDİASI

Kassis, Kolombiya'daki örgüt 'Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu'na silah sevkiyatı yapmak karşılığında yüzlerce kilogram kokain aldığı iddiasıyla mahkum edildi.

KENYA'DA YAKALANIP ABD'YE GÖNDERİLMİŞTİ

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kassis kardeşi Maher ve diğer üst düzey Suriye askeri yetkilileriyle birlikte hareket etti. Suç örgütü, 500 kilogram uyuşturucuyu Suriye'nin Lazkiye limanı üzerinden ithal ederek Ortadoğu'da dağıttı. Kassis, Kenya'da yakalanarak mayıs ayında ABD'ye iade edildi. Mahkeme sürecinin ardından 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Kassis'in cezasını nerede çekeceğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.