Esad'ın kimyasal silah generali Lübnan'da ortaya çıktı! ABD koruyormuş

Suriye'de Beşar Esad rejiminin en kritik isimlerinden biri olan eski general Bassam el-Hassan'ın, rejimin devrilmesinin ardından Lübnan'a geçtiği ve burada dikkat çekici bir koruma ağıyla yaşamını sürdürdüğü iddia edildi.

BBC ve NPR'nin ortak araştırmasına göre Hassan, Esad döneminde Suriye'nin kimyasal silah programının yönetilmesinde önemli rol oynadı. Rejimin üst düzey isimleri arasında yer alan eski generalin, 2024'te Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'den ayrılarak Beyrut'a geçtiği belirtildi.

ABD MADDİ DESTEK SAĞLIYOR

Araştırmada asıl dikkat çeken ayrıntı ise Hassan'ın Lübnan'daki yaşamıyla ilgili oldu. BBC ve NPR, ABD'li ve Lübnanlı yetkililerin dahil olduğu bir görüşmeye ilişkin kayıt ve kaynaklara dayanarak, Hassan'ın Lübnan'da kalabilmesi için koruma ve maddi destek sağlandığını aktardı.

İddiaya göre Hassan'a güvenli bir yaşam alanı oluşturulması ve temel masraflarının karşılanması konusunda destek verildi. Söz konusu düzenlemede ABD'li istihbarat yetkililerinin de rol aldığı öne sürüldü.

KRİTİK BİLGİLERİ PARAYLA SATIYORDU

Araştırmaya göre Hassan'ın ABD açısından önem taşımasının nedenlerinden biri, yıllardır akıbeti araştırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice hakkında sahip olduğu bilgilerdi.

Tice, 2012 yılında Suriye'de kaçırılmış ve kendisinden o tarihten bu yana haber alınamamıştı. Kaynaklar, Hassan'ın Tice hakkında ABD'ye bilgi verdiğini ve bu bilgilerin karşılığında bir aracı üzerinden para aldığını öne sürdü.

Bu iddialar, Hassan'ın neden Suriye'ye iade edilmediği ve Lübnan'da kalmasına neden izin verildiği sorusunu da gündeme getirdi.

YENİ SURİYE YÖNETİMİ İADESİNİ İSTİYOR

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından kurulan yeni yönetimin yetkililerinin de Hassan'ın peşinde olduğu belirtildi.

BBC ve NPR'ye konuşan Suriyeli yetkililer, eski generalin Suriye'ye gönderilerek yargılanmasını istediklerini söyledi. Ancak iddiaya göre ABD makamları Hassan'ın bir süre daha Lübnan'da kalmasını tercih etti.

Hassan'ın geçmişi ise dosyayı daha da dikkat çekici hale getirdi. Eski general, Esad rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantısı nedeniyle daha önce ABD yaptırımlarına da maruz kalmıştı.

ABD MAKAMLARI DOĞRULAMADI

Öte yandan Hassan'a sağlandığı öne sürülen koruma ve maddi desteğin ABD tarafından resmi olarak doğrulanmadığı vurgulandı.

BBC ve NPR'nin sorularına karşı FBI'ın yorum yapmadığı, CIA ve Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü'nün ise iddialarla ilgili açıklama yapmadığı aktarıldı.