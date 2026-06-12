Ermenistan’da seçim krizi büyüyor! Muhalefet sonuçların iptali için komisyona başvurdu

Ermenistan’da gerçekleştirilen 7 Haziran parlamento seçimlerinin ardından siyasi tansiyon yükseldi. Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 49,8’ini alarak birinci olurken, ana muhalefet cephesindeki Güçlü Ermenistan Partisi yüzde 23,2 oy oranında kaldı.

Seçim sonuçlarına itiraz eden Rusya yanlısı muhalefet partileri, oylamanın iptali talebiyle Merkezî Seçim Komisyonuna resmi başvuruda bulundu. Güçlü Ermenistan Partisi üyesi Aram Vardevanyan, Erivan’da yaptığı açıklamada dilekçenin komisyona teslim edildiğini duyurdu.

RUSYA YANLISI MUHALEFETTEN USULSÜZLÜK İDDİASI

Muhalefet partileri, itiraz dilekçesinde seçim süreci boyunca çeşitli usulsüzlüklerin yaşandığını savundu. İddialar arasında oy verme ve sayım süreçlerine yönelik şikayetlerin yanı sıra, seçim öncesinde bazı milletvekili adayları ve destekçilerine yönelik gözaltı operasyonları da yer aldı.

Seçim kampanyası sürecinde iş dünyasına yönelik mesajlar veren Güçlü Ermenistan Partisi, ülkenin en önemli enerji ortağı olan Rusya ile ilişkilerin korunmasını savunmuştu. Buna karşılık 2018 yılından bu yana iktidarda bulunan Paşinyan ve partisi, Batı ile daha yakın ilişkiler kurulmasını destekleyen bir politika izliyor. Paşinyan yönetimi ayrıca Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana tavır sergiliyor.

İKİ SANDIK SONUCU İPTAL EDİLDİ

Tartışmalar sürerken Merkezî Seçim Komisyonunun Perşembe günü iki ayrı sandık merkezindeki sonuçları geçersiz ilan etmesi dikkat çekti. Ermenistan basınında yer alan haberlere göre bu kararın gerekçesi, sandıkların kapanmasının ardından sayım merkezlerinde yoğun şekilde askeri personelin bulunması oldu.

İki sandıkta sonuçların iptal edilmesi, bazı partilerin mecliste temsil edilme durumunu da etkiledi. Muhalefet partilerinden Müreffeh Ermenistan’ın oy oranı yüzde 4’lük seçim barajının altına gerileyince parti parlamentoya girme hakkını kaybetti.

SEÇİM KOMİSYONU'NUN KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan uluslararası seçim gözlemcileri, oy satın alma ve çeşitli seçim ihlallerine ilişkin iddiaları kayıt altına aldıklarını belirtirken, sandıkların büyük bölümünde oy verme işlemlerinin genel olarak düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Gözler şimdi Merkezî Seçim Komisyonu'nun pazar günü açıklaması beklenen nihai resmi sonuçlara çevrilmiş durumda. Komisyonun vereceği kararın, seçimlerin ardından derinleşen siyasi tartışmaların seyrini belirlemesi bekleniyor.