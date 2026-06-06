Ermenistan sandık başında! Paşinyan’ın kader seçimi: Anayasa değişecek mi?

Ermenistan, siyasi geleceğini belirleyecek kritik bir seçime hazırlanıyor. Ülkede yarın gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinde vatandaşlar, önümüzdeki 5 yıl görev yapacak 101 sandalyeli yasama organını belirlemek için oy kullanacak.

Merkezi Seçim Komisyonu 3 milyon nüfusa sahip ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunduğunu açıkladı. Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulurken, oy verme işlemleri yerel saatle 08.00’de başlayacak ve 20.00’de sona erecek.

DIŞ POLİTİKALARIYLA ÖNE ÇIKTI

Başbakan Nikol Paşinyan, özellikle Batı ile ilişkilerin güçlendirilmesi, komşularla normalleşme ve Rusya’ya bağımlılığın azaltılması yönündeki politikalarıyla seçimlerin en güçlü adayı olarak gösterildi.

Paşinyan’ın “Gerçek Ermenistan” tavrı, ülkenin uluslararası alanda tanınan sınırlarına odaklanması ve yayılmacı politikalardan uzak durulması gerektiği fikrine dayanırken yaklaşım; ekonomik açılım, ticaret yollarının yeniden canlandırılması ve bölgesel izolasyondan çıkış hedefleriyle destekleniyor.

MUHALEFET KANADININ POLİTİKALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ancak muhalefet tarafı, bu politikaları “fazla tavizkâr” bulduğunu belirtti. Seçime ayrı listelerle giren muhalefet blokları, devletin güvenlik kapasitesinin artırılması, Moskova ile ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi ve Azerbaycan’a verilen tavizlerin azaltılması gerektiğini savundu.

Muhalefette iş insanı Samvel Karapetyan liderliğindeki “Güçlü Ermenistan” oluşumu dikkat çekerken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan li derliğindeki “Ermenistan İttifakı” da güçlü devlet ve Rusya ile stratejik yakınlaşma mesajlarıyla kampanya yürütüyor.

Karapetyan cephesi kilisenin rolünün güçlendirilmesini, ulusal kurumların korunmasını ve güvenlik politikalarının sertleştirilmesi gerektiğini savunurken Koçaryan ise deneyimli kadroların geri dönmesi, Moskova ile daha sıkı koordinasyon ve güvenlik odaklı yönetim anlayışıyla seçmene seslendi.

ANAYASA DEĞİŞECEK Mİ?

Seçimin en kritik başlıklarından biri de anayasa değişikliği tartışmaları. Bakü yönetimi, olası bir barış anlaşması için Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarını içeren maddelerin değiştirilmesini şart koştu. Ancak Paşinyan’ın bu değişiklikleri gerçekleştirebilmesi için parlamentoda üçte iki çoğunluğu sağlaması ve güçlü bir halk desteği oluşturması gerektiği belirtildi.

ABD merkezli Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsü (IRI) tarafından yapılan son ankete göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 80’i oy kullanmayı planlıyor. Bu seçmenlerin yüzde 32’si Paşinyan’ın partisini desteklediğini belirtirken, yüzde 23’lük kararsız kesim seçim sonucunun en belirleyici unsuru olarak öne çıktı.

Ankete göre Karapetyan’ın oluşumu yüzde 6, Koçaryan’ın ittifakı ise yüzde 3 seviyelerinde belirtildi. Ancak kararsız seçmenin yönelimi, bu oranları ciddi şekilde değiştirebilir.