Ermenistan Meclisi'nde gündem Türkiye ama bu kez konu başka

Dünya gastronomisinde adından sıkça söz ettiren Türk mutfağı, bu kez Ermenistan Meclisi'nin gündemine girdi. Son dönemde Başbakan Paşinyan'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları ile dikkat çeken Ermenistan'da bu sefer de Meclis Başkanı Ruben Rubinyan odak noktası oldu. Rubinyan, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Türkiye ziyaretine ve tattığı Türk yemeklerine dair açıklamalarda bulundu.

"ADANA KEBAP ENFES"

Türkiye'yi ziyaret ettiği dönemde Türk mutfağından kebabı tattığını ifade eden Rubinyan, "Türkiye'de kebap yedim, Adana kebap. Çok hoşuma gitti. Enfes tadı vardı" ifadelerini kullandı.

MECLİSTE SÖZLÜ DÖKÜM VE PATRİKHANE ZİYARETLERİ

Rubinyan, parlamento kürsüsündeki konuşmasını sürdürürken Türk mutfağına ve İstanbul'a dair detayları şu sözlerle paylaştı:

"Türkiye'de yemek yemeyi çok severdim, kebap, Adana kebabı, çok lezzetli bir şey. İskender ise, eğer yanına sos gelirse daha da başka oluyor. Lezzetli şeyler için oraya sık sık giderdim. Sıksık patrikhaneye giderdim çünkü ilgimi çekiyordu."