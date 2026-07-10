Erdoğan’ın NATO hediyesi liderleri ikiye böldü! Kim aldı, kim reddetti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarına isimlerinin işlendiği Sarsılmaz SR-38 model revolver hediye etti. Ancak hediyelerin zirve sonrasındaki akıbeti ülkeden ülkeye farklılık gösterdi.

Habertürk'ten Sena Alkan'ın haberine göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte hediyeyi kabul etmedi. NATO Sözcülüğü, Rutte'nin Türkiye'nin jestini takdir ettiğini ancak revolveri almamayı tercih ettiğini açıkladı.

STARMER'IN SİLAHI ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise revolveri dönüş uçağında gazetecilere gösterdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın silahı ise Türkiye'de bırakıldı ve etkisiz hale getirileceği belirtildi.

HAVALİMANI POLİSİNE TESLİM EDİLDİ

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Brüksel'e iner inmez revolveri havaalanı polisine teslim etti. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin hediyesi ise Varşova Havalimanı'nda gümrük işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

TÜRKİYE'DE BEKLİYOR

Hollanda, revolveri Ankara Büyükelçiliği'nde muhafaza ederken silahın kullanılmaz hale getirileceğini açıkladı. İsveç Başbakanı da hediyeyi Türkiye'deki büyükelçiliğinde bıraktı ve ithalat belgelerinin tamamlanmasını beklemeye başladı.

ALMANYA KOLEKSİYONA DAHİL EDECEK

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, revolveri resmi hediyeler koleksiyonuna dahil edilmesi amacıyla büyükelçiliğe teslim etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hediyesinin ise önce kullanılmaz hale getirildikten sonra askeri bir müzeye verilmesinin planlandığı öğrenildi.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın revolveri Belçika'ya getirildikten sonra etkisiz hale getirilecek. Kanada Başbakanı Mark Carney ise silahı polise teslim ederken mermileri Türkiye'de bıraktı. Revolverin ilerleyen süreçte bir müzede sergilenmesinin beklendiği ifade edildi.

Böylece Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde verdiği kişiye özel revolverler, ülkelerin silah mevzuatı ve resmi hediye kuralları doğrultusunda farklı uygulamalara konu oldu. Kimi lider hediyeyi kabul etmezken, kimi ülke silahı müzeye göndermeyi, kimi ise polis gözetiminde muhafaza etmeyi tercih etti.