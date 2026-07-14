Erdoğan'ın isim yazılı tabancasına Macar Başbakan'dan mangolu gönderme

Ankara'da geçtiğimiz hafta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan liderlere isimlerine özel hazırlanmış tabancalar hediye etmesi diplomasi kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Bazı ülkelerde söz konusu hediyelerin güvenlik prosedürleri çerçevesinde incelemeye alındığı belirtilirken, hediyeyi alan isimlerden biri de Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar oldu.

Geçtiğimiz nisan ayında yapılan seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Viktor Orbán'ı mağlup ederek başbakanlık koltuğuna oturan Magyar, NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'u ziyaret etti, zirvenin ardından ise Antalya'da tatil yaptı. Macar lider, Türkiye programını tamamlayıp ülkesine döndükten sonra Erdoğan'ın kendisine verdiği hediyeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Üzerinde kendi adının işlendiği Magnum marka tabancanın ve mühimmatının yer aldığı fotoğrafı yayımlayan Magyar, paylaşımında, "NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alışılmadık bir hediye: Üzerine adımın kazındığı, mühimmatıyla birlikte bir Magnum tabanca..." ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.

"HERKES TABANCA VERMEZ"

Aradan yaklaşık bir hafta geçtikten sonra bu kez Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten aldığı hediyeyi paylaşan Magyar, ofisinde elinde mango kasalarıyla çekilen fotoğrafını yayımladı. Paylaşımında, "Tarihi bir günün sonunda ofisimde hoş bir sürpriz beni bekliyordu. Pakistan Başbakanı'ndan hediye olarak 90 adet mango aldık. Bir saat içinde sadece birkaç tanesi kaldı. Teşekkürler. Herkes hediye olarak tabanca vermez." ifadelerine yer verdi.

Magyar'ın esprili paylaşımı, Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde verdiği tabanca hediyesine gönderme olarak yorumlanırken, diplomatik hediyeler konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Özellikle isimlere özel hazırlanan tabancaların bazı ülkelerde güvenlik ve protokol kuralları kapsamında değerlendirmeye alınması, zirvenin en çok konuşulan ayrıntılarından biri olmaya devam ediyor.