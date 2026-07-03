Erdoğan, Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, diplomatik hatların hareketli olduğu görüşmede hem iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

"SAVUNMA SANAYİİ BAŞTA OLMAK ÜZERE HER ALANDA İŞBİRLİĞİ"

Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye ve İtalya'nın stratejik ortaklığına vurgu yaptı. İki ülke arasında özellikle savunma sanayii başta olmak üzere ticari, ekonomik ve askeri her alanda işbirliğini daha da güçlendirmek adına çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

ERDOĞAN’DAN NATO ZİRVESİ MESAJI: MÜTTEFİKLER ARASINDAKİ BAĞ KUVVETLENDİRİLMELİ

Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne de değinerek kritik bir beklentiyi de paylaştı.

Erdoğan, bu önemli zirvede müttefikler arasındaki dayanışma bağının daha da kuvvetlendirilmesini ve ittifakın ortak kararlılık sergilemesini beklediklerini Meloni'ye iletti. (AA)