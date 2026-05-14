Epstein'in Kolombiya ziyaretini devlet kayıtları ortaya çıkardı! Dönemin cumhurbaşkanıyla görüşmüş

Çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla dünya gündemine oturan milyarder Jeffrey Epstein’ın, yıllar önce Kolombiya’da üst düzey siyasi isimlerle temas kurduğu iddiası yeni belgelerle yeniden gündeme geldi.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, mahkeme kararıyla incelenen Kolombiya Göç İdaresi kayıtları, Epstein ve uzun yıllar suç ortağı olan Ghislaine Maxwell’in ülkeye giriş yaptığını doğruladı. Resmi kayıtlara göre Epstein, 20 Temmuz 2002’de Bogota üzerinden Miami’ye çıkış yaptı. Maxwell’in ise 21 Mart 2007’de Cartagena’dan Miami’ye döndüğü belirlendi.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Belgelerde, ikilinin Kolombiya’da yaklaşık üç gün kaldığı ifade edilirken, ziyaret sırasında dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Andres Pastrana ile görüştükleri iddiası dikkat çekti. Tartışmaları büyüten en önemli detaylardan biri ise Maxwell ile Pastrana’nın Kolombiya Hava Kuvvetleri’ne ait tulumlarla askeri bir tesiste çekilmiş fotoğrafları oldu.

Söz konusu karelerin Melgar’daki askeri üste çekildiği öne sürülürken, Epstein’ın ülkede hangi bağlantılarla görüştüğü ya da ziyaretin gerçek amacının ne olduğu konusunda ise halen net bir açıklama yapılmadı.

Dosyayı yeniden gündeme taşıyan bir diğer unsur da Maxwell’in ABD Adalet Bakanlığı’na 2025 yılında verdiği ifade oldu. Maxwell ifadesinde, Pastrana ile Kolombiya’da birlikte vakit geçirdiklerini doğrulayarak, “Ortak ilgimiz helikopter pilotluğuydu. Andres de pilottu, ben de. Kolombiya’da askeri bir helikopter kullandım” dedi. Maxwell ayrıca Epstein’ın da o sırada ülkede bulunduğunu kabul etti.

CUMHURBAŞKANI DOĞRULADI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da tartışmalara dahil oldu. Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya Göç İdaresi kayıtlarının Epstein’ın Pastrana döneminde ülkede bulunduğunu doğruladığını belirtti.

Öte yandan Kolombiya merkezli araştırma kuruluşu CasaMacondo’nun açtığı dava sayesinde kamuoyuna ulaşan belgeler, Epstein’ın Latin Amerika’daki olası ilişkilerine dair soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Kuruluşun bilgi edinme yasası kapsamında elde ettiği kayıtların, Epstein’ın yalnızca ABD’de değil farklı ülkelerde de geniş bir bağlantı ağı kurduğu iddialarını güçlendirdiği değerlendiriliyor.