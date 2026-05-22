Epstein skandalında yeni perde! Eski asistan 3 kişiyi işaret etti

ABD’de uzun süredir tartışmaların odağında yer alan Jeffrey Epstein soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İnsan kaçakçılığı ve cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile yıllarca birlikte çalışan eski asistan Sarah Kellen, ABD Kongresi’nde yürütülen kapalı oturumda ifade verdi.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, basına yaptığı açıklamada Kellen’ın soruşturma kapsamında önemli iddialar ortaya koyduğunu belirtti. Comer, eski asistanın Epstein ile bağlantılı olduğunu düşündüğü üç farklı ismi yetkililerle paylaştığını aktardı.

İDDİALARI REDDETTİ

Açıklamalara göre Kellen, ifadesinde Epstein’in suç ağına doğrudan ortak olduğu yönündeki iddiaları reddederken, kendisinin de yıllar boyunca hem cinsel hem psikolojik istismara maruz bırakıldığını öne sürdü. Bu beyan, soruşturma dosyasında yeni bir tartışma başlığı açtı.

Comer ise Adalet Bakanlığı’nın Kellen’ı 2019 yılına kadar kapsamlı şekilde sorgulamamış olmasını eleştirerek, sürecin ciddi yönetim hataları içerdiğini savundu. “Her yeni ifade, mağdurların korunamadığını daha net gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Epstein davası, yıllardır yalnızca suç ağı iddialarıyla değil, aynı zamanda bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda tanınmış isim nedeniyle de küresel ölçekte tartışılıyor. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan her yeni ifade ise davanın kapanmadığını ve tartışmaların farklı yönleriyle devam ettiğini bir kez daha gündeme taşıdı.