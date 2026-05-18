Epstein dosyası derinleşiyor! Fransa’da yeni mağdurlar ortaya çıktı

Fransa’da, Jeffrey Epstein’a uzanan cinsel istismar ve insan ticareti ağına ilişkin soruşturma derinleşerek devam ediyor. Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, RTL radyosu ile Public Senat kanalının ortak yayınında yaptığı açıklamada, ABD’de geçen yıl kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla Epstein belgesinin incelenmesiyle soruşturmanın genişletildiğini duyurdu.

Savcı Beccuau, yürütülen incelemeler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 20 mağdurun tespit edildiğini, bu kişilerden yaklaşık 10’unun ise daha önce hiçbir resmi kayıtta yer almayan yeni isimler olduğunu açıkladı. Bu durum, Epstein ağına ilişkin Fransa ayağında daha önce bilinmeyen bağlantıların bulunduğunu ortaya koydu.

MODEL AJANSI BAĞLANTISI

Tespit edilen mağdurların önemli bir bölümünün, Epstein dosyalarında adı geçen ve geçmişte model ajanslarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Jean-Luc Brunel ve Gerald Marie’nin çevresiyle ilişkili olduğu ifade edildi. Savcılık, mağdurların bir kısmının bu kişilerle bağlantılı olarak istismara maruz kaldığını değerlendiriyor.

Soruşturmayı yürüten Paris Savcılığı, bazı şüphelilerin yurt dışında bulunması nedeniyle uluslararası adli yardımlaşma mekanizmalarının devreye sokulduğunu ve ilgili ülkelere resmi yardım taleplerinin iletildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Epstein dosyası, ABD’de 2019 yılında tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmasının ardından küresel ölçekte büyük yankı uyandırmıştı. En küçüğü 14 yaşında olan çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanan Epstein’ın ölümü, yıllardır süren tartışmaların merkezinde yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından ocak ayında kamuoyuna açıklanan yeni belgeler, siyaset, iş dünyası ve sanat çevrelerinden çok sayıda ismin dosyada geçtiğini ortaya koymuş, bu durum soruşturmanın yeniden uluslararası ölçekte gündeme taşınmasına neden olmuştu. Paris Savcılığı da bu belgelerde adı geçen bazı bağlantılar üzerine Fransa ayağında yeni bir soruşturma başlatmıştı.

ÜNLÜ İSİMLER LİSTEDE

Epstein dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin yer aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Öte yandan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü incelemeler sonucunda, kamuoyunda sıkça dile getirilen “müşteri listesi” iddialarına dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıklamış, Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını duyurmuştu.

Buna rağmen Fransa’da devam eden soruşturma, Epstein ağının uluslararası boyutunun hâlâ tam olarak çözülemediği ve yeni mağdurların ortaya çıkmaya devam edebileceği ihtimalini gündemde tutuyor.