Epstein dosyası Beyaz Saray’ı ikiye böldü! Trump ekibinin gizli toplantısı ortaya çıktı

New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan tarafından kaleme alınan “Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump” adlı kitap, Epstein dosyalarının yeniden gündem olduğu dönemde Beyaz Saray’da yapılan kapalı bir toplantının perde arkasını ayrıntılarıyla aktardı.

Kitaba göre, geçen yıl temmuz ayında Beyaz Saray’daki “Durum Odası”nda bir araya gelen üst düzey ekip, Epstein dosyaları nedeniyle oluşan siyasi baskıyı nasıl yöneteceklerini değerlendirdi. Toplantıya JD Vance, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, dönemin Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ve üst düzey iletişim yetkilileri katıldı.

Ayrıca FBI Başkanı Kash Patel ile dönemin Adalet Bakanı Pam Bondi toplantıya fiziksel olarak katılmak yerine uzaktan bağlandı.

YENİ BELGELER YAYINLANMADAN...

Kitapta yer alan bilgilere göre bu kritik görüşme, Adalet Bakanlığı ile FBI’ın Epstein dosyaları hakkında “yeni belge yayımlanmasına gerek olmadığı” yönündeki ortak değerlendirmesinin kamuoyuna açıklanmasından 11 gün sonra gerçekleşti.

Söz konusu karar, hem Trump destekçileri hem de farklı siyasi çevrelerde sert tepkilere yol açmıştı. Trump’ın ise bu süreçte “Hâlâ bu adam mı konuşuluyor? İnanılır gibi değil” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

ADALET BAKANI VE MAXWELL GÖRÜŞMESİ

Kitabın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Epstein’in suç ortağı olarak hüküm giyen Ghislaine Maxwell etrafında şekillenen tartışmalar oldu.

İddiaya göre JD Vance, kamuoyunda büyüyen komplo teorilerini azaltmak amacıyla eski Fox News sunucusu Tucker Carlson tarafından Maxwell ile cezaevinde bir röportaj yapılmasını önerdi.

Vance’in, Epstein ile ilgili iddiaların ancak daha fazla “şeffaflıkla” kontrol altına alınabileceğini savunduğu ancak bu fikrin toplantıda destek bulmadığı öne sürüldü.

Buna karşılık, Trump’ın eski avukatı olan ve o dönem Adalet Bakanlığı için adı geçen Todd Blanche’ın Florida’ya giderek Maxwell ile iki gün süren bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

AF TARTIŞMASI BEYAZ SARAY’I BÖLDÜ

Kitapta yer alan bir diğer iddia ise Maxwell için af ya da ceza indirimi seçeneğinin Beyaz Saray içinde tartışmaya açılması oldu.

Beyaz Saray Hukuk Danışmanı David Warrington’ın bu ihtimali gündeme getirdiği, ancak önerinin birçok üst düzey yetkili tarafından sert şekilde reddedildiği belirtildi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung’un ise bu ihtimal için “ciddi bir siyasi kriz doğurur” uyarısında bulunduğu ileri sürüldü.

İDDİALARA JET YANIT

İddialara ilişkin Beyaz Saray cephesi ise kitapta yer alan anlatımı reddederek, Trump yönetiminin Epstein dosyalarının kamuoyuna açılması konusunda şeffaf davrandığını savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, yayımlanan belgelerin Trump’ı akladığını öne sürerek yönetimin Kongre taleplerine uygun hareket ettiğini ve dosyaların açılması sürecini desteklediğini belirtti.