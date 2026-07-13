Epilepsi krizi geçiren sporcuya sağlık personelinden şok sözler: Hayvanat bahçesine git!

Vücut geliştirmeci Joan Pradells kas kütlesi yüzünden MR cihazına sığmayınca hastanede sıradışı bir olay yaşandı. Sağlık personeli devasa omuzlara sahip sporcuya daha büyük cihaz bulabilmesi için hayvanat bahçesine gitmesini önerdi.

OMUZLARI CİHAZA SIĞMADI

İspanyol laSexta kanalında yayınlanan Cara al Show programına katılan ünlü vücut geliştirmeci Joan Pradells hastanede başına gelen tuhaf anıyı paylaştı. Rutin sağlık kontrolleri için MR cihazına girmesi gereken sporcu devasa kas kütlesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Cihaza girmeye çalıştığı anı anlatan Joan Pradells omuzlarının birbirine çarptığını ve içeri sığamadığını belirtti.

Sağlık görevlilerinin olumsuz yanıtına rağmen testi gerçekleştirmek için ısrar ettiğini vurgulayan ünlü sporcu görevlilere denemesini söylediğini aktardı.

SAĞLIK PERSONELİNDEN SIRA DIŞI ÖNERİ

Hastanede yaşanan tıkanıklık üzerine sağlık personelinden ezber bozan bir teklif geldi. Görevliler çok özel durumlarda kullanılan daha büyük ekipmanların varlığına dikkat çekmek için espriyle karışık bir yol gösterdi. Joan Pradells sağlık çalışanlarının kendisine daha büyük bir cihaz bulması için hayvanat bahçesine gitmesini söylediklerini ifade etti.

TESTİ YAPTIRMAKTAN VAZGEÇTİ

Yaşanan sıra dışı diyaloğun ardından ünlü vücut geliştirmeci prosedürü yarıda bırakma kararı aldı. Hastaneden ayrılan sporcu sonunda testi yaptırmadığını açıkladı.

Söz konusu randevunun bir epilepsi rahatsızlığı nedeniyle planlanan 6 aylık rutin bir takip süreci olduğunu belirten Joan Pradells bu işlemi neden bıraktığını da net bir dille özetledi. Kontrol süresinin zaten geçtiğini aktaran ünlü sporcu kendisini gayet iyi hissettiği için işlemi tamamen arkasında bıraktığını dile getirdi.