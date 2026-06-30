Enkazın altından acı dolu havlama sesleri duyuldu! Gisele nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Venezuela, son yılların en ağır doğal afetlerinden biriyle sarsılırken, ülke genelinde arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Resmi açıklamalara göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.719’a, yaralı sayısı ise 5.034’e ulaştı. Çok sayıda kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Felaketin en çarpıcı görüntülerinden biri ise El Palmar yerleşim bölgesinden geldi. Yıkılan binaların enkazında yürütülen çalışmalarda, “Gisele” adlı küçük bir köpeğin hayatta olduğu tespit edildi. Saatler süren titiz bir operasyonun ardından ekipler, enkaz altındaki köpeğe ulaşmayı başardı.

SAHİBİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtarma anlarına ait görüntüler, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede uluslararası kamuoyunda büyük ilgi gördü. Görüntülerde, kurtarma ekiplerinin dikkatli çalışması ve Gisele’in enkazdan sağ çıkarıldığı anlar yer aldı.

Yetkililer, kurtarılan köpeğin sahibine ulaşmak için çalışma başlatıldığını belirtti. Açıklamalarda, sahiplik iddiasında bulunan kişilerin fotoğraf veya video gibi doğrulayıcı kanıtlar sunmasının istendiği ifade edildi.

EKİPLERE MORAL OLDU

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez ise yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybı ile kayıp sayısına ilişkin rakamların netleşmesinin zaman alabileceğini vurguladı.

Depremin yarattığı yıkım sürerken, Gisele’in enkazdan sağ çıkarılması hem ekipler hem de kamuoyu için kısa süreli de olsa moral kaynağı oldu. Uluslararası basında da geniş yer bulan olay, felaketin ortasında “yaşamın direnci” olarak yorumlandı.