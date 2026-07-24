Engelleri tarihe gömecek buluş: Rampa olmadan merdivenleri tek tek çıkıyor

İsviçre'de ETH Zürih ve Zürih Sanat Üniversitesi öğrencileri, özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Geliştirilen özel elektrikli tekerlekli sandalye, entegre palet sistemi sayesinde merdivenleri kendi kendine tırmanabiliyor.

Scewo adı verilen inovatif araç, düz zeminlerde tekerlekleriyle hızla ilerlerken mimari bir engelle karşılaştığında altındaki kauçuk paletleri devreye sokuyor. Sistem, tırmanış esnasında sürücünün duruşunu otomatik denge kontrolüyle yatay pozisyonda sabit tutuyor.

SİL BAŞTAN TASARLANDI

Proje ilk olarak 2014 yılında 10 lisans öğrencisinin akademideki kısa süreli bir çalışması olarak başladı. İlk hedeflerini 2015 yazında tamamlamayı planlayan ekip, sistemin günlük hayattaki ve zorlu alanlardaki kısıtlamalarını görünce tasarımı sil baştan revize etti. 9 öğrencilik nihai ekip, 10 ay süren yoğun bir çalışmayla aracı ticari üretime hazır hale getirdi.

PALETLERE TEK MOTOR GÜCÜ

İlk versiyonlarda paletler iki ayrı motorla yönlendirilirken tırmanıştaki sapmaları engellemek amacıyla tek motorlu mekanizmaya geçildi. Elektronik donanım ve bilgisayar bileşenleri uygun fiyatlı endüstriyel parçalarla değiştirilerek seri üretim maliyetleri düşürüldü. Balgrist kampüsünde test pilotu Josep Ballester ile yapılan denemelerde sandalye engebeli yolları başarıyla aştı.

ŞEHİRLERİN SORUMLULUĞUNU KALDIRMIYOR

Yetkililer, geliştirilen teknolojinin özel gereksinimli bireylerin bağımsızlığını artırdığını ancak kentlerin erişilebilirlik sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı. Rampa, asansör ve geniş kapı gibi altyapı ihtiyaçlarının binalarda standart kalması gerektiğine dikkat çekildi. Seri üretim öncesi cihazın ağırlığı, pil ömrü ve satış fiyatı üzerindeki çalışmalar sürdürülüyor.