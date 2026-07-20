Enerji piyasaları diken üstünde! Husiler Suudi Arabistan'a deniz ambargosu ilan etti

Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ambargosu uygulama kararı aldıklarını duyurdu. Husilerin askeri kanadı tarafından yapılan açıklamada, kararın anında yürürlüğe girdiği belirtilirken, bunun uzun yıllardır Yemen'e uygulandığını savundukları ablukanın bir karşılığı olduğu ifade edildi.

HAVALİMANI SALDIRILARI GERİLİMİ TETİKLEDİ

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın yaklaşık 12 yıldır Yemen'i kara, hava ve denizden kuşatma altında tuttuğunu öne sürdü. Riyad yönetiminin limanları ve havalimanlarını hedef alarak insani krizi derinleştirdiğini savunan Seri, bu uygulamaların uluslararası hukuk açısından meşru olmadığını iddia etti.

Açıklamada, Sana Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıların gerilimi yeni bir aşamaya taşıdığı belirtilirken, Yemen'in bundan sonra benzer adımlara karşılık vereceği mesajı verildi. Seri ayrıca halka seslenerek genel seferberliğin sürdürülmesini, olası gelişmelere karşı hazırlıklı olunmasını ve cephelerin desteklenmesini istedi.

GÖZLER KRİTİK BOĞAZA ÇEVRİLDİ

Husilerin kararıyla birlikte gözler yeniden Babülmendep Boğazı'na çevrildi. Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan boğaz, Avrupa ile Asya arasındaki enerji ve ticaret taşımacılığının en stratejik noktalarından biri olarak görülüyor.

Uzmanlar, geçişlerin tamamen durması halinde Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının önemli ölçüde aksayabileceğini, bunun da dünya petrol arzında yaklaşık yüzde 7'lik kayba yol açabileceğini ifade etti. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalar nedeniyle küresel petrol sevkiyatında halihazırda yaşanan yaklaşık yüzde 10'luk gerilemenin ardından Babülmendep'te yaşanabilecek yeni bir krizin enerji piyasaları üzerindeki baskıyı daha da artırabileceği belirtildi.

ATEŞKES ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Öte yandan bölgedeki askeri gerilime rağmen diplomatik girişimler de devam ediyor. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, uluslararası arabulucuların Tahran yönetimine 10 günlük ateşkes önerisi sunduğunu açıkladı. Teklifin, geçen ay üzerinde uzlaşılan geçici ateşkes düzeninin tamamen sona ermesini önlemeyi amaçladığı ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı da farklı kanallardan çeşitli öneriler aldıklarını doğrulayarak diplomatik temasların sürdüğünü bildirdi. Ancak olası ateşkes planına ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.