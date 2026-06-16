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Endonezya'da korkutan sarsıntı: 6,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgede gelişmeler yakından takip ediliyor.

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Endonezya'da korkutan sarsıntı: 6,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre depremin merkez üssü, Palu kentinin yaklaşık 43 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedildi.

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Yetkililer, deprem sonrası bölgede incelemelerin sürdüğünü belirtirken, şu ana kadar can kaybı, yaralanma veya ciddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.

BÖLGEDE ART ARDA DEPREMLER

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Endonezya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olarak biliniyor. Ülkede sık sık büyük ölçekli depremler meydana geliyor.

Öte yandan bölgede son günlerde sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Dün de Filipinler'in Davao Oriental eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem kaydedilmiş, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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