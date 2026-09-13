Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: 6 kişinin cesedine ulaşıldı
Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemiyle irtibatın kesilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda 107 kişi kurtarıldı, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 243 kişinin bulunduğu yolcu gemisiyle bağlantının kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 107 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, Doğu Java eyaletindeki Surabaya'dan Güney Kalimantan eyaletinin Banjarmasin kentine seyir halinde olan gemiyle yerel saatle 02.00 sıralarında iletişimin kesildiğini açıkladı.
Gemi operatörünün, kötü hava koşullarıyla karşılaşıldığı yönünde bilgi almasının ardından durumu yetkililere bildirdiği belirtildi. Yetkililer, 243 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin Java bölgesi açıklarında kaybolduğunu açıkladı.
6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son tespit edilen konumuna yönlendirildiğini açıkladı. Kayıp kişilere ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiği belirtilirken, çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğü kaydedildi.
Yetkililer, arama çalışmalarında 107 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin ise cesedine ulaşıldığını açıkladı. (AA-DHA)