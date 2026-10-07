En sıcak 10 yılın 7’si son 10 yıl içinde yaşandı

Yeni Zelanda’nın yakın gelecekte daha sık ve şiddetli sıcak hava dalgaları ile ciddi buzul erimeleriyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi. Yayımlanan “Atmosferimiz ve İklimimiz 2026” raporunda, artan iklim baskılarının çevre, yerli türler ve toplumlar üzerinde geniş kapsamlı etkiler oluşturacağı belirtildi.

SICAKLIK 1,36 DERECE ARTTI

Rapora göre Yeni Zelanda’nın yıllık ortalama sıcaklığı, 1909’da başlayan kayıtlardan bu yana 1,36 derece arttı. Kayıtlardaki en sıcak 10 yılın 7’sinin son 10 yıl içinde yaşandığı aktarıldı.

BUZULLAR HIZLA KÜÇÜLÜYOR

İklimin ısınmasıyla ülkedeki yaklaşık 3 bin buzulun hacminin hızla küçüldüğü belirtildi. 1997’de 56 kilometreküp olan buzul hacminin 2023 itibarıyla 30 kilometreküpe gerilediği kaydedildi.

AŞIRI HAVA OLAYLARI YOĞUNLAŞIYOR

Raporda, artan sıcaklıkların okyanusların ısınması, deniz seviyelerinin yükselmesi, yağış rejimlerinin değişmesi ve daha yoğun aşırı hava olaylarına yol açtığı ifade edildi. (DHA)