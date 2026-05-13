En genç belediye başkanıydı… Starmer kabinesinde Türk bakan sürprizi!

İngiltere’de iktidardaki İşçi Partisi’nin yerel seçimlerde yaşadığı ağır kayıpların ardından hükümette dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles’ın boşalan devlet bakanlığı görevleri için belirlenen yeni isimleri resmen onayladığı bildirildi.

Yeni atamalar kapsamında Barking milletvekili Nesil Çalışkan, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı bünyesinde devlet bakanı olarak göreve getirildi. Çalışkan’ın hangi alanlardan sorumlu olacağına ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

ÇOK SAYIDA YENİ ATAMA YAPILDI

Kabinedeki değişiklik yalnızca Çalışkan’la sınırlı kalmadı. Natalie Fleet İçişleri Bakanlığı’nda, Catherine Atkinson Adalet Bakanlığı’nda, Preet Kaur ise Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında devlet bakanı olarak görevlendirildi.

İngiliz siyasi sisteminde “Devlet Bakanı” pozisyonu, bakan yardımcılığına denk gelen ve bakanlıkların belirli alanlarında doğrudan sorumluluk üstlenen önemli görevler arasında yer alıyor. Bu isimler Başbakan tarafından belirlenirken, atamalar resmi olarak Kral’ın onayıyla yürürlüğe giriyor.

EN GENÇ KADIN BELEDİYE BAŞKANI

1988 yılında Londra’da Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nesil Çalışkan, İngiliz siyasetinde genç yaşta yükselen isimlerden biri olarak dikkat çekmişti. Daha önce Londra’nın Enfield ilçesinde belediye başkanlığı görevini üstlenen Çalışkan, henüz 29 yaşındayken bu göreve seçilen en genç kadın başkan olmuştu.

Öte yandan hükümetteki değişikliklerin arkasında, İşçi Partisi’nin son seçimlerde aldığı ağır darbenin bulunduğu belirtildi. 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde parti, elindeki 2 bin 403 sandalyenin 1406’sını kaybetmişti. Londra’daki 19 belediyeden 9’u da el değiştirmişti.