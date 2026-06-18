Elon Musk paylaştı, dünya bu listeyi konuşuyor! Türkiye 5. sırada...

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapılan tutuklamaları konu alan bir liste, küresel çapta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İnternette hızla yayılan sıralamada Türkiye'nin ilk 5 ülke arasında yer alması dikkat çekerken, listenin zirvesinde İngiltere bulunuyor.

Tartışmaları büyüten isim ise Elon Musk oldu. Dünyanın en etkili teknoloji girişimcilerinden biri olan Musk, söz konusu grafiği kendi hesabından paylaşarak, "Siyasetçiler suçlarını gizlemek için insanları hapse atıyor" yorumunu yaptı. Musk'ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, özellikle Türkiye'nin ilk 5 ülke arasında gösterilmesi dikkat çekti.

İNGİLTERE'DEKİ TUTUKLAMA SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan sıralamaya göre İngiltere, sosyal medya içerikleri nedeniyle yapılan tutuklamalarda listenin ilk sırasında yer alıyor. Verilerde, İngiltere'nin bu alandaki tutuklama sayısının Çin, Rusya ve Türkiye'nin toplamından daha yüksek olduğu iddia edildi.

Listeyi ilk paylaşan kullanıcı, "İngiltere bu düşünce suçlarında dünyaya liderlik ediyor. Bir zamanlar özgür olan bir ülkenin bu kadar totaliter hale gelmesi çılgınca" yorumunda bulundu. Bu paylaşımın ardından konu kısa sürede küresel ölçekte gündem oldu.

DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ OLDU

Musk son günlerde yalnızca siyasi çıkışlarıyla değil, servetiyle de gündemde. Geçtiğimiz hafta sahibi olduğu SpaceX'in borsada işlem görmeye başlamasının ardından kişisel servetinin 1,4 trilyon dolara ulaştığı ve tarihin ilk dolar trilyoneri olduğu yönündeki iddialar dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Musk'ın paylaşımıyla yeniden gündeme gelen liste, sosyal medya özgürlüğü, devlet denetimi ve ifade hürriyeti konularındaki küresel tartışmaları daha da büyütecek gibi görünüyor.