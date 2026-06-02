Elektrik hatları çöktü, yollar kapandı! Toz fırtınası 4 can aldı

Pakistan’ın güney ve doğu bölgeleri, aniden bastıran güçlü toz fırtınasıyla büyük bir yıkıma sahne oldu. Özellikle Sindh eyaletine bağlı Gorakh Tepesi çevresinde etkisini artıran fırtına, geçici barınakların çatılarını sökerek savurdu. Bölgeye kurulan güneş enerjisi panelleri de şiddetli rüzgârın etkisiyle ağır hasar gördü.

Ghotki idari yetkilileri, fırtına sırasında yaşanan devrilmeler ve çöküntüler sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin ise çeşitli yaralanmalarla hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi.

OTOYOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Öte yandan Pencap eyaletinin Rajanpur bölgesinde de benzer bir tablo yaşandı. Şiddetli rüzgârla birlikte yükselen toz bulutu, ağaçları kökünden sökerek devirdi, yol kenarındaki tabelaları uçurdu ve elektrik direklerini yerinden oynattı.

Altyapının çökmesiyle birlikte geniş bir alanda elektrik kesintileri meydana gelirken, yüksek gerilim hatlarının yollara devrilmesi nedeniyle M-5 otoyolu ulaşıma kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, fırtınanın etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hava koşullarının ise halen risk oluşturduğunu bildirdi. Bölgede yaşayanlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.