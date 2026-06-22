El sıkışmadılar ama anlaştılar! ABD ile İran arasında tarihi 60 gün başladı

ABD ile İran arasında yıllardır süren gerilimde yeni bir diplomatik sayfa açıldı. İsviçre'nin Luzern Gölü kıyısındaki Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ilk turu tamamlanırken, taraflar kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen 60 günlük müzakere sürecini resmen başlattı.

Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda düzenlenen dörtlü zirve, savaş sonrası dönemin siyasi ve güvenlik mimarisini şekillendirebilecek en kritik diplomatik girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Görüşmelerde ABD, İran, Katar ve Pakistan temsilcileri yer alırken, İsviçre tarafsız ev sahibi rolünü üstlendi.

İLK GÜNDE DİKKAT ÇEKEN MESAFE

Zirvenin ilk saatlerine diplomatik soğukluk damga vurdu. ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ederken, İran tarafında Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yer aldı.

Diplomatik kaynaklara göre taraflar aynı salonda bulunmalarına rağmen doğrudan teması minimum seviyede tuttu. Ortak fotoğraf verilmedi, sembolik tokalaşma görüntüsü oluşmadı. Görüşmelerin önemli bölümü Katar ve Pakistan'ın yürüttüğü mekik diplomasisi üzerinden ilerledi.

Ancak başlangıçtaki mesafeye rağmen gün sonunda gelen açıklamalar, müzakerelerin beklenenden daha yapıcı geçtiğine işaret etti.

KATAR VE PAKİSTAN'DAN "OLUMLU ATMOSFER" MESAJI

Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının ortak açıklamasında görüşmelerin ilk turunun "olumlu ve yapıcı bir atmosferde" tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, tarafların teknik müzakerelerin sürdürülmesi için yeni bir mekanizma kurulması konusunda ilerleme kaydettiği belirtilirken, nihai bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük yol haritası üzerinde mutabakata varıldığı ifade edildi.

ÜST DÜZEY KOMİTE KURULUYOR

Görüşmelerin en somut çıktılarından biri, sürecin siyasi denetimini üstlenecek yüksek seviyeli bir komitenin kurulması oldu.

Bu komite, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını takip edecek ve müzakere başlıklarındaki ilerlemeyi denetleyecek.

Nükleer faaliyetler, yaptırımlar, enerji ticareti, finansal düzenlemeler ve güvenlik konularında oluşturulacak teknik ekipler düzenli olarak bu komiteye rapor sunacak.

Müzakerelerin bundan sonraki aşamasında teknik heyetlerin çok daha yoğun çalışması bekleniyor.

HÜRMÜZ İÇİN DOĞRUDAN İLETİŞİM HATTI

Tarafların üzerinde uzlaştığı en kritik başlıklardan biri Hürmüz Boğazı oldu.

Dünya petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği stratejik su yolunda yeni krizlerin önlenmesi amacıyla ABD ile İran arasında doğrudan iletişim mekanizması kurulması kararlaştırıldı.

Bu kanal sayesinde deniz trafiğini etkileyebilecek olaylar, yanlış anlamalar ve askeri gerilimlerin büyümeden kontrol altına alınması hedefleniyor.

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre taraflar ayrıca ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla kriz önleme mekanizması oluşturulması konusunda da uzlaştı.

LÜBNAN DOSYASI MASANIN MERKEZİNDE

Bürgenstock'taki görüşmelerde yalnızca ABD-İran ilişkileri değil, Lübnan'daki çatışmalar da ana gündem maddelerinden biri oldu.

Taraflar, Lübnan'da askeri operasyonların durdurulmasına yönelik çalışacak özel bir mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Söz konusu yapının ABD ve İran'ın yanı sıra Lübnanlı tarafları da kapsayacağı belirtildi.

Uluslararası kaynaklar, zirvede Lübnan için ayrı bir "çatışmasızlık hücresi" kurulmasının kararlaştırıldığını ve bunun ilk somut güven artırıcı adımlardan biri olarak görüldüğünü aktardı.

60 GÜNLÜK ZORLU PAZARLIK

Önümüzdeki iki aylık süreçte tarafların üzerinde çalışacağı başlıklar oldukça geniş.

Masadaki en kritik konular arasında İran'ın nükleer programına ilişkin denetim mekanizmaları, yaptırımların kademeli kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, enerji ihracatı üzerindeki kısıtlamalar ve bölgesel güvenlik düzenlemeleri bulunuyor.

Diplomatik kaynaklar, asıl zorlu müzakerelerin şimdi başlayacağını ve nihai anlaşmanın ancak tarafların karşılıklı taahhütlerini yerine getirmesi halinde mümkün olacağını belirtti.

TRUMP'IN SERT MESAJLARI GÖRÜŞMELERİ ZORLADI

Zirvenin ilk gününde yaşanan en önemli gerilimlerden biri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları oldu.

Trump'ın İran ve bölgedeki müttefiklerine yönelik sert ifadeleri, Tahran heyetinde rahatsızlık yarattı. Bazı uluslararası medya kuruluşları, bu açıklamaların müzakerelerde kısa süreli duraksamaya neden olduğunu aktardı.

İranlı yetkililer, tehdit dilinin diplomasiye zarar verdiğini savunurken Washington yönetimi ise baskı politikasından vazgeçmeyeceği mesajını verdi.

BÜRGENSTOCK NEDEN SEÇİLDİ?

İsviçre'nin Luzern Gölü üzerinde yer alan ve yüksek güvenlik önlemleriyle bilinen Bürgenstock Resort'un tercih edilmesi tesadüf değil.

Uluslararası diplomasi çevreleri, bölgenin hem izole yapısı hem de üst düzey güvenlik imkanları nedeniyle kritik görüşmeler için ideal bir ortam sunduğunu ifade etti. Ayrıca tesisin Katar bağlantıları da arabuluculuk sürecini kolaylaştıran unsurlardan biri olarak gösterildi.

GÖZLER ŞİMDİ İKİNCİ TURDA

Teknik görüşmelerin hafta boyunca sürmesi beklenirken, Katar ve Pakistan sürecin başarıya ulaşması için diplomatik girişimlerini yoğunlaştıracak.

İlk günün sonunda taraflar arasında tarihi bir yakınlaşma yaşandığını söylemek için henüz erken olsa da, görüşmelerin kesilmemesi ve somut mekanizmalar üzerinde uzlaşılması, uzun yıllardır düşman konumunda bulunan iki ülke açısından önemli bir eşik olarak değerlendirildi.

Bürgenstock'ta başlayan süreç yalnızca Washington ile Tahran arasındaki ilişkileri değil; Hürmüz Boğazı'ndan küresel enerji piyasalarına, Lübnan'daki çatışmalardan Ortadoğu'nun güvenlik mimarisine kadar uzanan geniş bir coğrafyanın geleceğini etkileyebilir.