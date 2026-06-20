Ekonomik kriz sokakları yaktı: Bolivya’da yönetim OHAL ilan etti!

Bolivya, son 40 yılın en derin ekonomik krizinin tetiklediği geniş çaplı protestolarla sarsılırken, hükümet kritik bir karar aldı. Devlet Başkanı Rodrigo Paz, ulusa sesleniş konuşmasında ülke genelinde olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Karar kapsamında güvenlik güçlerine ve orduya, ülke genelinde yolları kapatan protesto barikatlarını kaldırma ve kamu düzenini yeniden tesis etme yetkisi verildi. OHAL ilanı, ülkede haftalardır süren gerilimin en sert aşaması olarak değerlendiriliyor.

ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Dikkat çeken bir ayrıntı ise, hükümetin bu kararı Bolivya İşçi Konfederasyonu ile yapılan müzakerelerde varılan anlaşmadan yalnızca birkaç saat sonra açıklaması oldu. Taraflar arasında sağlanan uzlaşmanın kısa sürede çöktüğü görülürken, sokaklardaki hareketlilik durmadı.

Başkent La Paz başta olmak üzere birçok kentte, ekonomik kriz ve hükümet politikalarına karşı düzenlenen gösteriler zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüştü. 26 Mayıs’ta yaşanan müdahalelerde bir kişi hayatını kaybetmiş, olaylar ülke genelinde öfkeyi daha da büyütmüştü.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ

Hükümet kanadı, protestoların arkasında hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerinin bulunduğunu savundu. Bu iddia, siyasi gerilimi daha da derinleştirirken muhalefet cephesi ise hükümeti “krizi yönetememekle” eleştirdi.

Rodrigo Paz, 25 Mayıs’taki açıklamasında ise diyalog kapısının açık olduğunu ancak bunun bir sınırı bulunduğunu ifade etmiş, gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü yetkileri devreye sokabileceği mesajını vermişti. OHAL kararı, bu açıklamanın ardından atılmış en sert adım olarak kayda geçti.

Ülkede gözler şimdi ordunun sahadaki ilk hamlelerine ve protesto dalgasının nasıl bir yöne evrileceğine çevrilmiş durumda.