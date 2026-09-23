Eğitim uçağı yere çakıldı, yangın çıktı: Fırlatma koltuğuyla atladılar! Kaza anı kamerada

Anglesey'deki RAF Valley üssünden kalkış yaptıktan kısa süre sonra kaza yapan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait T2 Hawk tipi eğitim uçağı yere çakıldı ve ardından yangın çıktı.

Mürettebattan her iki pilot da fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamayı başardı. Uçağın kaza öncesinde geçirdiği bu tehlikeli anın ardından kurtulan iki pilotun ciddi şekilde yaralanmadığı bildirildi.

KAZA ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Uçağın yere çakıldığı ve fırlatma koltuğunun devreye girdiği panik dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, uçağın düşüşe geçtiği anlarda iki pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle uçaktan ayrıldığı anlar net bir şekilde görüldü.

UÇAK YERE ÇAKILDI, ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Kuzey Galler Polisi, Anglesey'in Pencarnisiog bölgesinde meydana gelen olay sonrasında RAF'a ait T2 Hawk tipi uçağın pilotlarının hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığını bildirdi. Olayın ardından Sahil Güvenlik ve Galler Hava Ambulansı'na ait helikopterlerin adadaki RAF Valley yakınlarındaki olay yerinde olduğu aktarıldı.

YETKİLİLERDEN HAYATİ UYARILAR GELDİ

Saha ekipleri ve emniyet güçleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki pilotun hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığı ve şu aşamada daha geniş çaplı hasar veya yaralanma raporu bulunmadığı belirtildi. Lütfen ikinci bir duyuruya kadar bölgeden uzak durun."

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ise yaşanan olayı doğrulayarak "RAF Valley üssünden kalkan bir RAF T2 Hawk uçağının karıştığı bir olay yaşandı." resmi açıklamasını yaptı.