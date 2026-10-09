Ebola bir ülkeye daha sıçradı! İlk ölüm yaşandı, temaslılar tek tek aranıyor

Kenya’da Ebola nedeniyle yaşanan ilk ölümün ardından sağlık ekipleri harekete geçti. Virüsün bulaşmış olabileceği kişileri belirlemek için yürütülen çalışmalarda, hayatını kaybeden kişiyle temas ettiği değerlendirilenlerin sayısı 57’ye yükseldi. Bu kişilerden 10’u başkent Nairobi’de karantinaya alınarak gözetim altına tutuldu.

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, ülkede şu an için bir Ebola salgınının söz konusu olmadığını açıkladı. Doğrulanan tek vakanın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden (KDC) Kenya’ya gelen bir kişide tespit edildiğini belirten Duale, salgın riskine karşı önlemlerin sürdüğünü bildirdi.

TEMASLILAR TAKİP EDİLİYOR

Yetkililerin daha önce 55 olarak açıkladığı temaslı sayısı, yeni tespitlerle birlikte 57’ye ulaştı. Karantinaya alınan 10 kişi, Ebola belirtileri gösterip göstermedikleri yönünden her gün kontrol ediliyor.

Sağlık ekipleri, virüs taşıyan kişiyle bağlantısı bulunabilecek diğer kişilere ulaşmak için de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Duale, bu kapsamda yaklaşık 17 kişiye daha ulaşıldığını kaydetti.

YÜZ BİNLERCE YOLCU TARAMADAN GEÇTİ

Kenya’da olası bulaş zincirinin önüne geçmek amacıyla ülke genelinde kapsamlı sağlık önlemleri uygulanmaya başlandı. Şimdiye kadar 652 binden fazla yolcu Ebola belirtileri açısından taranırken şüpheli vakalardan alınan 267 numunenin laboratuvar testleri tamamlandı.

Öte yandan yaklaşık 5 bin sağlık çalışanına Ebola’nın önlenmesi, olası vakaların tespiti ve hastaların yönetimi konusunda eğitim verildi.

Yetkililer, doğrulanmış tek vakanın ardından temaslıların izlenmesine ve olası yeni vakaların belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.