Ebola alarmı büyüyor! Vaka sayısı 2 bini geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınına ilişkin yayımlanan son durum raporu, salgının hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. Sağlık yetkililerinin açıkladığı verilere göre ülkede şimdiye kadar doğrulanan Ebola vakalarının sayısı 2 bin 11'e yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 754 olurken, tedavi sürecini başarıyla tamamlayan 366 hasta taburcu edildi.

Yetkililer, salgının kontrol altına alınabilmesi amacıyla halen 753 kişinin izolasyon altında tutulduğunu bildirdi. Temaslı takibi ve karantina uygulamalarının aralıksız sürdüğü belirtilirken, yeni vaka tespit çalışmalarına da hız verildi.

FARKLI BÖLGELERE YAYILIYOR

Salgının en yoğun görüldüğü bölge olan Ituri eyaletinde bulaş zincirinin kırılmadığı ve vaka artışının devam ettiği ifade edildi. Bunun yanında, daha önce salgından daha az etkilenen Haut-Uele eyaletinde de yeni vakaların görülmesi, virüsün farklı bölgelere yayılmaya başladığını gösterdi.

VAKA SAYILARI ENDİŞE VERİCİ

Sağlık otoriteleri, salgının halen "sürekli bulaş" evresinde bulunduğuna dikkat çekerek, vaka sayılarındaki artışın endişe verici boyutlara ulaştığını vurguladı. Uzmanlar, hastalığın daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için sürveyans faaliyetlerinin güçlendirilmesi, teşhis kapasitesinin artırılması ve sahadaki operasyonel hazırlıkların acilen genişletilmesi gerektiğini belirtti. Kongo'da yürütülen mücadelede temaslıların hızlı tespiti, erken tanı ve izolasyon uygulamalarının salgının seyrini belirleyecek en kritik adımlar arasında yer aldığı ifade edildi. (DHA)