Ebola alarmı büyüyor! DSÖ risk seviyesini yükseltti: Çok daha büyük olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’nın merkezinde giderek karmaşıklaşan sağlık krizine ilişkin alarm seviyesini yükseltti. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Asamblesi’nin 79. oturumunda yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınının beklenenden daha hızlı yayıldığını ve yeni verilerin risk tablosunu değiştirdiğini duyurdu.

Resmi doğrulamalara göre ülkede şu ana kadar 82 Ebola vakası tespit edilirken 7 kişi hayatını kaybetti. Ancak sahadaki tablo çok daha ağır: yaklaşık 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm bildirildi. Uzmanlara göre bu fark, virüsün özellikle kırsal ve sağlık erişimi sınırlı bölgelerde yeterince tespit edilememesinden kaynaklanıyor.

DSÖ, önceki değerlendirmesinde ulusal ve bölgesel riski “yüksek” olarak sınıflandırırken, yeni analizle birlikte KDC için seviye “çok yüksek”e çıkarıldı. Bölgesel yayılım “yüksek” olarak korunurken, küresel riskin “düşük” seviyede olduğu vurgulandı.

KOMŞU ÜLKELERE YAYILIYOR

Bölgedeki en kritik gelişmelerden biri de komşu ülkelerde görülen vakalar oldu. Uganda’da iki Ebola vakası doğrulanırken bir ölüm yaşandı. Yetkililer, sınır geçişlerinin kontrol altına alınmasının yayılımı yavaşlattığını belirtti.

Öte yandan KDC’de çalışan bir ABD vatandaşının Ebola testinin pozitif çıkması sonrası tedavi için Almanya'ya sevk edildiği açıklandı. DSÖ, bu tür vakaların uluslararası koordinasyon gerektirdiğini ve erken müdahalenin kritik olduğunu vurguladı.

Finansal destek tarafında ise DSÖ’nün acil durum fonundan 3,9 milyon doların sahadaki mücadeleye aktarıldığı, Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinasyon mekanizmasının ise toplam 60 milyon dolarlık ek kaynak ayırdığı bildirildi.

HANTAVİRÜS KONUSU DA MASAYA YATIRILDI

DSÖ aynı toplantıda Avrupa bağlantılı yeni bir sağlık gelişmesine de dikkat çekti. Hollanda bandıralı “MV Hondius” adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakalarının yakından takip edildiği açıklandı.

Şu ana kadar 12 vaka ve 3 ölüm bildirildi. Ancak 2 Mayıs’tan bu yana yeni ölüm vakası yaşanmadığı açıklandı. Gemiden inen mürettebat ve yolcular dahil olmak üzere 30 ülkede 600’den fazla temaslı kişi izlem altında tutulduğu belirtildi.

DSÖ, karantina süreçlerinin sıkı şekilde sürdürülmesi gerektiğini ve tüm temaslıların yakından takip edilmesinin salgının yayılmasını önlemede kritik rol oynadığını vurguladı.