Düya'ya yaklaşan asteroide çarparak yönünü değiştirecekler

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Dünya'yı potansiyel tehlikelerden korumak amacıyla gözünü uzayın derinliklerine dikti. 2029 veya 2030 yıllarında yapılması planlanan tarihi görevde, devasa bir asteroide saniyede 9 kilometreyi aşan hızla çarpılarak yörüngesi değiştirilecek.

HEDEFTEKİ KAYA 30 METRE ÇAPINDA

Çin Ulusal Uzay İdaresi gezegen savunma baş bilim insanı Li Mingtao liderliğindeki araştırmacılar, Dünya'yı koruyacak teknolojileri geliştirmek için kritik bir adım attı. İlk kez 2015 yılında tespit edilen ve 30 metre tahmini çapa sahip olan '2015 XF261' isimli asteroide karşı büyük bir operasyon planlanıyor. Görev kapsamında 2 uzay aracı birlikte fırlatılacak. Uzay araçlarından biri asteroide çarparak yörüngesini değiştirmeye çalışırken, diğeri ise bu anları anlık olarak gözlemleyecek.

VENÜS'ÜN GÜCÜ KULLANILACAK

Gezegen savunma görevi, hedef nesnenin gezegenimize yaklaşık 7 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşacağı 2029 veya 2030 yıllarında hayata geçirilecek. Fırlatmanın ardından iki araç birbirinden ayrılacak.

Gözlem aracı rotasında Venüs'ün kütle çekim kuvvetini kullanırken, çarpma aracı ise otonom hedefleme sistemiyle hedefe doğru ilerleyecek. Çarpma aracının asteroide saniyede 9 kilometreyi aşan bir hızla doğrudan vurması bekleniyor.

NASA'NIN DART GÖREVİNDEN ÇOK DAHA HIZLI

Araştırmacılar, bu girişimin NASA'nın DART misyonunun gerçekleştirdiği testten farklı olduğunu vurguladı. Uzmanlar, bir asteroidin Dünya'ya göre yörüngesini doğrudan değiştirmeyi hedefleyen bu görevin, çok daha gerçekçi bir gezegen savunma senaryosunu temsil ettiğine dikkat çekti. Çin'in göndereceği aracın ulaşacağı hız, NASA'nın DART görevinde kaydedilen 6 kilometre saniyelik çarpma hızını geride bırakacak.

TEK BİR GÖREVDE İKİ AŞAMA

NASA geçmişte 160 metre çapındaki parçacıklı bir asteroide DART göreviyle benzer bir test uygulamıştı. Avrupa Uzay Ajansı ise bu çarpışmanın sonuçlarını incelemek üzere 'Hera' misyonunu tamamen ayrı bir zaman diliminde bağımsız fırlatmıştı.

Çin ise çarpan ve gözlemleyen araçları tek bir görevde birleştirerek süreci eş zamanlı hale getirmeyi planlıyor. Bilim insanları, çarpışmanın nesnenin yörüngesini değiştirebileceğini, gerekirse yapısını bozabileceğini ve hatta parçalayabileceğini işaret etti. Görevdeki en büyük zorluklardan biri ise Dünya'dan gerçek zamanlı yönlendirme almadan küçük asteroide ulaşmayı gerektiren otonom hedefleme teknolojisi olacak.