Dünya'ya öyle bir meteor çarptı ki gökten altın yağdı!

Avustralya'nın Ora Banda bölgesinde 790 bin yıl önce düşen bir asteroidin kayaçlardaki altını buharlaştırarak gökyüzüne fırlattığı, soğuyan altının sıvı damlalar halinde geri yağdığı bilim insanlarınca doğrulandı.

4 kilometre çapındaki krater, yeşil kayaçlarla kaplı dünyanın en nadir çarpma alanlarından biri olarak kayıtlara geçti.

İspanyolca 'altın kuşağı' anlamına gelen ve geleneksel bir maden bölgesi olarak bilinen Ora Banda'nın jeolojik geçmişi, yıllardır bilim insanlarının merak konusuydu.

ALTIN BİR ANDA BUHAR OLDU

Araştırma ekibi, 790 bin yıl önce bölgeye düşen asteroidin yarattığı aşırı enerji ve ısının kayaçları ve içindeki altını buharlaştırdığını belirledi. Atmosfere fırlayan altın buharı yükseldikçe soğudu, yoğunlaşarak küçük sıvı damlalar halinde gökten geri yağdı. Yere dönen altın damlaları, kaya çatlaklarına kalıcı olarak yerleşerek bölgedeki değerli metal yataklarını oluşturdu.

YEŞİL KAYAÇLARLA KAPLI NADİR KRATER

Çarpma 4 kilometre çapında bir krater meydana getirdi. Ora Banda'yı dünya çapında benzersiz kılan özellik, kraterdeki kayaçların bazalt gibi metamorfize olmuş volkanik malzemelerden oluşması.

'Yeşil kayaçlar' olarak adlandırılan bu yapılar, Avustralya ekonomisi için kritik önem taşıyor. Atmosferden yağan altın için mükemmel birer doğal hazne görevi gören yeşil kayalar, kraterin nadir görülen jeolojik kimliğini de şekillendirdi.

Bilim insanları çarpmanın izini şok dalgası konileri, sondaj karotları ve deforme olmuş kuvars tanecikleriyle sürdü. Alanda tespit edilen monomikt breş, polimikt breş ve cam parçacıkları içeren süevit gibi çarpmaya özgü kayaç türleri, olayın şiddetini ortaya koydu. Sıradan bir maden alanı olarak bilinen Ora Banda, bu bulgularla dünya çapında bir jeolojik laboratuvara dönüştü.