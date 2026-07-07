Dünyanın nabzı Başkent'te atacak: NATO Zirvesi bugün başlıyor

NATO'nun 32 üye ülkesinin liderleri, Trump'ın da aralarında bulunduğu zirveye katılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in salı akşamı NATO liderleriyle yapılacak yemekte yer alması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİ

Türkiye, gelişen savunma sanayi kabiliyetlerini vurgulamayı ve ittifak üyelerine NATO içinde savunma ticaretindeki tüm kısıtlamaları kaldırma çağrısını yinelemeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, SAMP/T füze savunma sistemlerinin satın alınması ve diğer savunma sanayi işbirliği konularında Fransa ve İtalya gibi müttefiklerle ilerleme kaydetmeyi amaçlaması bekleniyor. Trump ile ikili görüşmelerde Erdoğan'ın Ankara-Washington ilişkilerindeki iyileşmeyi vurgularken ABD yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 savaş uçağı programına yeniden erişim için temaslar yapması öngörülüyor.

LİDERLER NE KONUŞACAK?

Trump yönetimi, Avrupa'nın savunma yatırımlarını artırmasını ve kıtanın savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmesini talep ediyor. Yetkililer, liderlerin savunma harcamaları hedeflerindeki ilerlemeye, savunma sanayi üretiminin artırılmasına ve "yük paylaşımının" ABD'den Avrupa'ya nasıl kaydırılacağına odaklanmasını bekliyor.

SAVUNMA HARCAMALARI TARTIŞMASI

Avrupalı liderler, Trump'a geçen yıl Lahey'deki zirvede verdikleri sözü yerine getirdiklerini göstermeyi hedefliyor. 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini savunma ve savunmayla ilgili harcamalara ayırma taahhüdüne ilişkin bilgiler zirvede paylaşılacak. Ancak Trump'ın yüzde 5 kuralını reddetmesi nedeniyle hedef aldığı İspanya, bu önleme karşı tutumunu koruyor.

UKRAYNA'YA DESTEK

NATO üyelerinin Ukrayna'ya desteği yeniden teyit etmesi ve ek yardım sözü vermesi bekleniyor. Finansmanın bir kısmı mevcut ikili taahhütlerden ve 2026-2027 için Ukrayna savunma yatırımı ve tedarikine 60 milyar avro sağlayan bir AB kredi mekanizmasından gelecek. ABD'nin fon sağlaması beklenmiyor.

SAVUNMA SANAYİ FORUMU

Geçen yılki zirve yeni bir harcama taahhüdü üzerinde anlaşmaya odaklanırken, yetkililer bu yılki toplantının silah üretimini artırmaya ve savunma inovasyonunu güçlendirmeye odaklanmasını istiyor. İttifak, salı günü Ankara'da on milyarlarca dolarlık anlaşmaların duyurulacağı bir savunma sanayi forumuna ev sahipliği yapacak.

İRAN GÜNDEMDE OLACAK

Avrupalı yetkililer, İran savaşı ve Trump'ın Avrupa hükümetlerinin bu konudaki tutumuna duyduğu rahatsızlığın zirveyi gölgelemesinden endişe ediyor. Zirve bildirisinde liderlerin, "müttefiklerin İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineleyeceği ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağıracağı" ifadeleri yer alması bekleniyor.

DİĞER KATILIMCILAR

Ankara'da ayrıca NATO dışişleri bakanlarının Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ile AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile akşam yemeği görüşmesi yapması planlanıyor. NATO savunma bakanları da Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den bakanlarla görüşmeler gerçekleştirecek.