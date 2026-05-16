Dünyanın en temiz plajları açıklandı! Türkiye zirveyi zorluyor

2026 yılına ait Mavi Bayrak ödülleri açıklandı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından duyurulan sonuçlara göre, Akdeniz ülkeleri çevre standartları ve sürdürülebilir turizm yatırımlarıyla yine listenin üst sıralarını domine etti.

Listenin zirvesinde İspanya yer aldı. Ülke genelinde 677 plaj dahil olmak üzere toplam 794 noktaya Mavi Bayrak verilmesiyle birlikte İspanya, program tarihindeki en yüksek ödül sayılarına ulaştı. Geçen yıl 750 olan toplam ödül sayısının bu yıl 794’e yükselmesi dikkat çekti.

YUNANİSTAN İKİNCİ SIRADA

İkinci sıradaki Yunanistan ise güçlü konumunu korumayı başardı. Ülkede 624 plaj Mavi Bayrak almaya hak kazanırken toplam ödül sayısı 657’ye ulaştı. Böylece Yunanistan, dünya genelindeki ödüllü plajların yaklaşık yüzde 15’ine sahip olmayı sürdürdü.

Yunanistan’da en fazla Mavi Bayrak alan bölge 93 ödülle Halkidiki oldu. Girit ise toplam 154 bayrakla ülke genelinde ilk sıradaki yerini korudu.

TÜRKİYE LİSTEDEKİ YERİNİ KORUDU

Türkiye de listede üst sıralardaki yerini muhafaza etti. Toplam 625 eko-etiket alan Türkiye, dünya sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Özellikle Antalya’daki büyük turizm merkezlerinin su kalitesi, çevre yönetimi ve güvenlik kriterlerinde yüksek standartları karşılaması Türkiye’nin performansında belirleyici rol oynadı.

İTALYA VE PORTEKİZ DE ZİRVEDE

Dördüncü sırada yer alan İtalya’da ise 525 plaj Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Roma’daki törende açıklanan sonuçlara göre bazı bölgeler ödüllerini kaybederken, 14 yeni bölge listeye dahil edildi. Ülkede ayrıca 87 marina ile 23 göl de ödüllendirildi.

Portekiz ise toplam 438 Mavi Bayrak ile listenin beşinci sırasında yer aldı. Ülkede 350 kıyı plajı ve 46 nehir plajı dahil olmak üzere toplam 396 plaj ödüle layık görüldü. Yetkililer, bazı bölgelerde hava koşullarına bağlı su kalitesi değişimlerinin ve sıkı denetimlerin ödül sayısında sınırlı düşüşe neden olduğunu belirtti.

Uluslararası komite bu yıl dünya genelinde toplam 4 bin 378 plaj, 747 marina ve 158 turistik tekneyi Mavi Bayrak ile ödüllendirdi.

EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERDEN BİRİ

Küresel ölçekte en prestijli çevre ödüllerinden biri kabul edilen Mavi Bayrak; su temizliği, cankurtaran ve güvenlik hizmetleri, çevre koruma uygulamaları, erişilebilirlik, temizlik ve atık yönetimi gibi birçok kriter doğrultusunda veriliyor.

Turizm uzmanları, Akdeniz ülkelerinin listede güçlü şekilde yer almaya devam etmesini sürdürülebilir turizm yatırımlarının artmasına bağlıyor. Analistlere göre turistlerin çevre sertifikalarına sahip destinasyonlara ilgisi her geçen yıl daha da yükseliyor.

Özellikle Türkiye'nin üçüncü sıradaki yerini koruması, ülkenin 2026 yaz sezonu öncesinde Avrupa’nın en önemli deniz turizmi merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini ortaya koydu.