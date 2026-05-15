Dünyanın en prestijli üniversitesinde ırk ayrımı iddiası! Adalet Bakanlığı harekete geçti

ABD’de yükseköğretim kurumlarının kabul politikalarına ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Federal Adalet Bakanlığı, ülkenin en seçkin okullarından Yale Üniversitesi'nin tıp fakültesinde öğrenci seçim süreçlerine dair bazı verileri incelemeye aldı.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmelerde, siyahi ve Hispanik öğrencilerin, beyaz ve Asyalı öğrencilere kıyasla başvuru sürecinde daha yüksek oranlarda kabul aldığına dair bulguların araştırıldığı öne sürüldü. Bu durumun, kabul kriterlerinin “yalnızca akademik başarıya dayanıp dayanmadığı” sorusunu gündeme getirdiği belirtildi.

ÜNİVERSİTE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Söz konusu iddialar, üniversite kampüslerinde ve eğitim çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Eleştiriler, sistemin fırsat eşitliği mi sağladığı yoksa dolaylı bir tercih mekanizması mı oluşturduğu yönünde ikiye ayrılmış durumda.

Üniversite yönetimi ise suçlamaları kabul etmeyerek, tüm adayların çok aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçtiğini ve nihai kararların akademik başarı, araştırma potansiyeli ve mesleki uygunluk kriterlerine göre verildiğini açıkladı. Ayrıca kurum, federal makamlarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu da duyurdu.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Öte yandan tartışmaların, ABD’de uzun süredir devam eden üniversite kabul politikalarına ilişkin siyasi gerilimi yeniden alevlendirdiği yorumları yapılıyor. Özellikle son yıllarda artan “liyakat mı, çeşitlilik mi?” tartışması, bu yeni gelişmeyle birlikte daha da görünür hale gelmiş durumda.

Washington’da ise gözler, yapılacak olası resmi incelemenin sonuçlarına çevrilmiş durumda.