Dünyanın en büyük kristalleri bu mağarada: İnsanlar yanında küçücük kaldı

Meksika'daki Naica Madeni'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında yerin 300 metre altında devasa bir mağara bulundu. Madencilerin tesadüfen ulaştığı bu odada 11 metre uzunluğunda ve 55 ton ağırlığında dev kristaller tespit edildi. Bilim dünyasında büyük şaşkınlık yaratan bu keşif koruma altına alındı.

Naica Madeni, uzun yıllardır gümüş, çinko ve kurşun üretimiyle biliniyor. Kristallerin büyüdüğü mağara ise maden sahasındaki yeraltı sularının pompalarla tahliye edilmesi sayesinde görünür hale geldi. Normal şartlarda tamamen su altında bulunan mağara, su seviyesinin düşürülmesiyle bilim dünyasının dikkatini çeken eşsiz bir doğal laboratuvara dönüştü.

Araştırmacılar, mağarada yaptıkları incelemelerle kristallerin oluşum mekanizmasını ve büyüme hızını ortaya koyarken, dünyanın en büyük doğal kristal yapılarından birini ayrıntılı şekilde belgeledi.

YERİN ALTINDA ÖLÜMCÜL ATMOSFER

Alexander Van Driessche ve Juan Manuel García-Ruiz liderliğindeki ekibin incelemelerinde mağara içindeki sıcaklığın 58 dereceye ulaştığı ve nem oranının yüzde 90'ı aştığı belirlendi. Bu zorlu şartlar nedeniyle uzmanlar özel ekipmanlarla içeride en fazla 10 ila 15 dakika kalabiliyor.

ASIRLAR SÜREN BÜYÜME

Bölgedeki jeolojik sürecin 26 milyon yıl önce volkanik faaliyetlerle başladığı biliniyor. Kimya kuruluşu C&EN aktarımıyla araştırmacılar selenyum alçı taşı (jips) kristallerinin büyüme hızının son derece yavaş olduğunu vurguladı. Uzmanlara göre kristaller her 200 yılda bir kağıt yaprağının kalınlığı kadar büyüyebiliyor.

DOĞAL KORUMA ALTINA ALINDI

2015'te madencilik faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte sistemdeki su tahliye sistemi de durduruldu. Bunun ardından mağara 2017 yılında yeniden yeraltı sularıyla dolarak doğal haline döndü.

Uzmanlar, bu durumun mağaraya erişimi büyük ölçüde engellese de kristaller için önemli bir koruma sağladığını belirtiyor. Su altında kalan dev kristaller, hava ile temasın yol açabileceği bozulmalardan korunurken, uygun jeolojik koşulların sürmesi halinde doğal büyüme süreçlerini de devam ettirebiliyor.

Bilim insanlarına göre Dev Kristal Mağarası, hem jeolojik oluşum süreçlerini anlamak hem de Dünya'nın en sıra dışı doğal yapılarından birini incelemek açısından eşsiz bir araştırma alanı olmayı sürdürüyor.