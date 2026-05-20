Dünyanın en büyük bankasında skandal büyüyor! Yönetici suçlamalara karşı harekete geçti

ABD finans sektörünün merkez üssü Wall Street, son günlerde çarpıcı bir hukuk mücadelesiyle çalkalanıyor. JPMorgan Chase içinde görev yapan üst düzey yönetici Lorna Hajdini, eski çalışma arkadaşı Chirayu Rana’nın kendisine yönelttiği ağır suçlamalar sonrası mahkemeye giderek iftira davası açtı.

New York Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Hajdini, Rana’nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve uzun süredir sistematik bir “itibar zedeleme kampanyası” yürüttüğünü öne sürdü. Yönetici, hakkında ortaya atılan suçlamaların tamamen asılsız olduğunu savunarak yargı yoluyla temizlenmek istediğini belirtti.

CİNSEL İSTİSMAR VE IRKÇILIK İDDİASI

Olayın fitilini ateşleyen gelişme ise birkaç hafta önce gelmişti. Chirayu Rana, anonim bir isimle açtığı davada, Hajdini tarafından ilaçla etkisiz hale getirildiğini ve uzun süre rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etmişti. Rana ayrıca iş ortamında ırkçı söylemlere maruz kaldığını ve dolaylı tehditler aldığını da öne sürmüştü.

Dava dosyasına göre Rana’nın şirketten ayrılmadan önce 20 milyon doları aşan bir tazminat talebinde bulunduğu, ancak sürecin ilerleyen aşamalarında bankanın 1 milyon dolarlık bir uzlaşma teklif ettiği iddia edildi. Bu teklifin reddedilmesiyle hukuki süreç daha da sertleşti.

GERİ ADIM ATMIYOR

Şirket içinden aktarılan bilgilere göre JPMorgan Chase tarafından yürütülen iç soruşturmada, Rana’nın iddialarını doğrulayacak herhangi bir somut kanıta ulaşılamadı. Ayrıca bazı çalışanların ifade verdiği, ancak Rana’nın delil sunmadığı ve süreçte iş birliğine gitmediği öne sürüldü.

Karşılıklı suçlamalar ve milyar dolarlık finans dünyasının gölgesinde büyüyen dava, Wall Street’te yeni bir kriz başlığı olarak takip edilmeye devam ediyor. Tarafların mahkeme sürecinde nasıl bir tablo ortaya koyacağı ise merakla bekleniyor.