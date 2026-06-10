Dünya Kupası öncesi sessiz protesto! İran Milli Takımı Minab'da katledilen çocukları unutmadı

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İran Milli Takımı, turnuva öncesinde yaptığı sembolik bir hareketle dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Takım oyuncuları, Meksika'nın Tijuana kentine ulaştıklarında resmi ceketlerinin yakalarında "#168" yazılı rozetlerle görüntülendi.

İranlı futbolcuların taşıdığı sayı, İran'ın güneyindeki Minab kentinde bulunan bir ilkokula yönelik saldırıda yaşamını yitirdiği belirtilen 168 öğrenciyi simgeliyor. İran kamuoyunda zamanla bir anma sembolüne dönüşen "#168" etiketi, sosyal medyada da milyonlarca paylaşımda kullanıldı.

FIFA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Takımın bu hamlesi yalnızca İran'da değil, ABD ve Avrupa basınında da geniş yer buldu. Çok sayıda uluslararası medya kuruluşu, Dünya Kupası için Meksika'ya gelen futbolcuların taşıdığı rozetleri manşetlerine taşırken, bazı yorumcular bunun siyasi bir mesaj olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

FIFA'nın turnuvalarda siyasi, dini veya kişisel mesaj içeren sembollere karşı katı kuralları bulunuyor. Ancak İranlı oyuncuların rozetleri maç sırasında değil, seyahat ve takım organizasyonları sırasında taşıması nedeniyle konu gri bir alan olarak değerlendiriliyor. Şu ana kadar FIFA'dan konuyla ilgili resmi bir yaptırım açıklaması yapılmadı.

VİZE KRİZİ

Öte yandan İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğu yalnızca bu sembolik hareketle değil, ABD ile yaşanan vize krizi nedeniyle de gündeme gelmişti. ABD'nin ev sahiplerinden biri olduğu turnuva öncesinde İranlı futbolcuların vizeleri onaylanırken, federasyonun bazı üst düzey yöneticileri ve destek personelinin vize başvurularının sonuçsuz kalması iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. İran Futbol Federasyonu, sürecin siyasi gerekçelerle yürütüldüğünü savunurken, Washington yönetimi güvenlik kriterlerinin uygulandığını açıkladı.

KAMP MEKSİKA'YA TAŞINDI

Yaşanan belirsizlik nedeniyle İran ekibi, planlanan ABD kampını iptal ederek hazırlık merkezini Meksika'nın Tijuana kentine taşımak zorunda kaldı. Bazı uluslararası kaynaklarda, takımın ABD'de oynanacak karşılaşmalar için özel giriş-çıkış prosedürlerine tabi tutulabileceği de öne sürüldü.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İran Milli Takımı'nın "#168" rozetiyle verdiği mesaj, Dünya Kupası'nın henüz başlamadan yalnızca futbolun değil, uluslararası siyasetin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü gösterdi. Spor kamuoyu şimdi hem FIFA'nın olası tutumunu hem de İran'ın turnuva boyunca benzer sembolik eylemlerini sürdürüp sürdürmeyeceğini merak ediyor.