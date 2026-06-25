Dünya Kupası coşkusu felakete dönüştü: Taraftarların arasına giren araç 17 kişiyi yaraladı

2026 FIFA Dünya Kupası atmosferi sürerken Meksika Milli Takımı’nın Çekya karşısında elde ettiği 3-0’lık net galibiyet, ülke genelinde büyük bir sevinç dalgası yarattı. Ancak kutlamalar, ülkenin en popüler turizm noktalarından biri olan Cabo San Lucas’ta kısa sürede kontrolden çıktı.

Sokakları dolduran taraftar gruplarının yoğunlaştığı bir bölgede, ilerleyen bir otomobil aniden kalabalığın ortasında kaldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre araç, bir anda çevresini saran ve sallanmaya başlayan kutlama grubunun baskısı altında kaldı. Bu esnada sürücünün panikle hızlanmasıyla araç kalabalığın içine daldı.

Olay anına ait cep telefonu kayıtlarında, taraftarların coşkulu kutlamasının giderek kaosa dönüştüğü, aracın etrafının tamamen sarıldığı ve saniyeler içinde büyük bir panik yaşandığı görüldü.

SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Los Cabos yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ilk bulgulara göre aracın kalabalık tarafından çevrelendiği, sürücünün ise henüz netleşmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek hızlandığı ve bu sırada çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığı ifade edildi.

Kazanın ardından bölgede sağlık ve güvenlik ekipleri hızla sevk edildi. Yetkililer, ezilme ve çarpma sonucu toplam 17 kişinin yaralandığını, yaralılar arasında bulunan sürücünün de hastanede tedavi altına alındıktan sonra gözaltına alındığını açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Belediye Başkan Vekili Jose Manuel Larumbe, olay sonrası yaptığı açıklamada hem futbol coşkusunun hem de yaşanan trajedinin kendilerini derinden etkilediğini belirterek, “Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor, kamuoyu şeffaf biçimde bilgilendirilecek” dedi.

Federal güvenlik birimlerinin de devreye girdiği olay, Dünya Kupası ev sahipliği sürecinde güvenlik ve kitlesel kutlamalara yönelik önlemleri yeniden tartışmaya açtı.