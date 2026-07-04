Dünya Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını konuşuyor!

Komedyen Deniz Göktaş'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla tutuklanması, dünya basınında geniş yer buldu. ABD, İngiltere, Almanya, İsrail ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda yabancı medya kuruluşu, haberi öne çıkan gelişmeler arasında verirken, Türkiye'de ifade özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD merkezli ABC News, "Komedyen Deniz Göktaş, Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklandı" başlıklı haberinde, Göktaş'ın stand-up gösterisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "diktatör" olarak söz ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını ve yargılanmak üzere tutuklandığını belirtti.

Göktaş'ın savcılık ifadesinde dini değerleri aşağılamak ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek gibi bir amacı bulunmadığını, gösterisinin hiciv niteliğinde olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca, eleştirmenlerin Türkiye'de ifade özgürlüğü alanının giderek daraldığı yönündeki görüşleri yer bulurken, hükümetin ise yargının bağımsız olduğu yönündeki açıklamaları aktarıldı.

"MUHALEFETİ ETKİSİZLEŞTİRME GİRİŞİMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"

ABC News ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye’de Cumhurbaşkanı’na hakaret suç sayılıyor ve bu suç dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yılı aşkın süredir görevde bulunduğu Türkiye’de eleştirmenler, ifade özgürlüğü alanının giderek daraldığını, gazeteciler ile hükümeti eleştiren kişilerin sık sık soruşturma, gözaltı ve davalarla karşı karşıya kaldığını savunuyor. Erdoğan’ın önemli siyasi rakiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen yıl mart ayından bu yana yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılandığı, ana muhalefet partisinden yüzlerce belediye başkanı ve yöneticinin de benzer suçlamalarla yargılandığı belirtilirken, muhalefet liderinin mahkeme kararıyla görevden alınması eleştirmenler tarafından seçimler öncesinde muhalefeti etkisizleştirme girişimi olarak değerlendiriliyor. Erdoğan hükümeti ise yargının bağımsız olduğunu ve mahkemelerin siyasi baskıdan uzak şekilde karar verdiğini savunuyor."

BBC'DE YER BULDU

İngiltere merkezli BBC ise, "Türkiye'de Erdoğan ve İslam hakkındaki esprileri nedeniyle stand-up komedyeni tutuklandı" başlıklı haberinde, Göktaş'ın YouTube'da milyonlarca kez izlenen gösterisi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra tutuklandığını belirtti.

Savcılığın video hakkında 185 şikayet aldığını, Göktaş'ın ise ifadesinde hakaret kastı bulunmadığını ve gösterisinin hiciv niteliği taşıdığını söylediği aktarıldı. BBC ayrıca, İnsan Hakları İzleme Örgütü ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) açıklamalarına yer vererek, olayın ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığını belirtti.

YNET: "TUTUKLAMA, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMALARINI YENİDEN ALEVLENDİRDİ"

İsrail merkezli Ynet ise şu ifadeleri kaydetti:

"Tutuklama, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve Cumhurbaşkanı'na hakaret yasasının uygulanmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirirken, eleştirmenler son dönemde muhalif siyasetçi, gazeteci ve sanatçılara yönelik soruşturma ve gözaltıların arttığını savunuyor. Bu yılın şubat ayında da İsrailli bir kadın, Türk bayrağına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve 'Filistin Devleti'ne hakaret ettiği şüphesiyle İstanbul'da gözaltına alınmış ve yaklaşık iki hafta tutuklu kalmıştı."

"ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Almanya merkezli Deutsche Welle, tutuklanmanın, milyonlarca kez izlenen stand-up gösterisinin ardından gerçekleştiğini aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın video hakkında yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlattığı belirtilirken, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun (USCIRF) Türkiye'deki dini değerlere hakaret suçlamalarına ilişkin değerlendirmelerine de şu şekilde yer verildi:

"Türkiye'de dini değerlere hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturmaların uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmadığını savunarak, bu hükmün dini eleştiren veya farklı inançlarını açıklayan kişileri hedef almak için giderek daha sık kullanıldığı değerlendirmesinde bulundu."

Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı'nın (BIRN) yayın organı Balkan Insight, Göktaş'ın suçlamaları reddettiğini ve gösterisinin hiciv niteliğinde olduğunu savunduğunu aktardı. Haberde, tutuklamanın Türkiye'de ifade özgürlüğüne ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleştiği değerlendirmesi yapıldı.

ABD merkezli Bloomberg, Göktaş'ın yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını yazdı. Soruşturmanın "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisine dayandığı belirtilirken, Göktaş'ın savcılık ifadesinde hakaret kastı taşımadığını söylediği aktarıldı. Bloomberg, olayı Türkiye'de ifade özgürlüğünün sınırlarına ilişkin tartışmalar bağlamında değerlendirdi.

UKRAYNA BASININDA DA YER BULDU

Ukrayna basınında yer alan haberde ise Göktaş'ın esprileri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı ve tutuklandığı aktarıldı. Haberde, gösterinin milyonlarca kez izlendiği, savcılığın 185 şikayet üzerine soruşturma başlattığı ve Göktaş'ın suçlamaları reddettiği bilgilerine yer verildi. (ANKA)