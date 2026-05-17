Dünya bu görüntüleri konuşuyor: İran’da canlı yayında BAE bayrağına ateş açtı

İran’da Devlet Televizyonu’na bağlı ve muhafazakar kesime yakın “Ufuk” isimli televizyon kanalında, program sunucusu elindeki uzun namlulu silah ile ekranda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağına sembolik olarak ateş açtı.

İran’da bazı televizyon kanallarında canlı yayın sırasında silah eğitimi veriliyor.

Olay Devlet Televizyonu'na bağlı ve muhafazakar kesime yakın "Ufuk" televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan bir programda yaşandı.

BAE BAYRAĞINA SEMBOLİK OLARAK ATEŞ AÇILDI

Üzerinde askeri üniforma bulunan bir şahsın silah eğitimi verdiği sırada, program sunucusunun, uzun namlulu silahı eline alarak led ekranda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağına sembolik olarak ateş açtığı görüldü.

Söz konusu görüntülerin canlı olarak yayınlanması dikkat çekti. (AA)

