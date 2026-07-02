Düğün hazırlığı yaparken ölüme gitti! Polis aşk üçgenine odaklandı

Hindistan'ın Pune kentinde bulunan turistik Lohagad Kalesi'nde 18 Haziran'da yaşanan ölüm olayı, günler sonra cinayet soruşturmasına dönüştü.

26 yaşındaki Ketan Agarwal, nişanlısı 20 yaşındaki Siya Goyal ile birlikte çıktığı gezi sırasında yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. İlk incelemelerde olay talihsiz bir kaza olarak değerlendirilirken, polis soruşturması farklı bir tablo ortaya koydu.

Polis, yaptığı araştırmanın ardından Siya Goyal ile 22 yaşındaki erkek arkadaşı Chetan Chaudhary'yi cinayet suçlamasıyla gözaltına aldı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, ikilinin aralarında duygusal ilişki bulunduğunu ve Ketan Agarwal'ı yüksekten iterek olayı kaza gibi göstermeyi planladıklarını öne sürdü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ŞÜPHE YARATTI

Polis yetkilileri, olay günü kaleye ait güvenlik kameralarında sıcak havaya rağmen kapüşonlu kıyafet giyen bir kişinin görülmesinin dikkat çektiğini açıkladı. Yapılan incelemelerde bu kişinin Chetan Chaudhary olabileceği değerlendirildi.

Şüpheli, daha sonra olay yerine götürülerek yürüyüş biçimi üzerinden kamera görüntülerindeki kişiyle eşleşip eşleşmediğinin belirlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

AVUKATLARDAN SUÇLAMALARA RET

Hem Siya Goyal'in hem de Chetan Chaudhary'nin avukatları tüm suçlamaları reddetti.

Siya'nın avukatı, müvekkilinin masum olduğunu ve polisle iş birliği yaptığını belirterek tutuklamanın somut delillere dayanmadığını savundu.

Chetan'ın avukatı ise müvekkilinin olay yerinde bulunduğunu gösteren kesin bir kanıt olmadığını, yalnızca arkadaşlık ilişkisi nedeniyle dosyaya dahil edildiğini öne sürdü.

İKİ AİLE DE YIKILDI

Hayatını kaybeden Ketan Agarwal'ın ailesi, genç adamın deneyimli bir doğa yürüyüşçüsü olduğunu belirterek ölümün başından beri şüpheli olduğunu söyledi.

Hindistan'ın ünlü iş adamlarından biri olan baba Vishal Agarwal, "Eğer evlenmek istemiyorsa bunu söyleyebilirdi. Düğünü hemen iptal ederdik." ifadelerini kullanırken, olayın sorumlularının en ağır cezayı almasını istedi.

Öte yandan Siya Goyal'in ailesi de suçlamaları reddetti. Anne Pooja Goyal, kızının evliliği kendi isteğiyle kabul ettiğini ve Ketan'ı sevdiğini belirterek, "Kızımızın herhangi bir sorunu olsaydı düğünü iptal ederdik." dedi.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ

İki ailenin de Hindistan'ın tanınmış aileleri olması nedeniyle dava ülkede büyük yankı uyandırırken, özellikle Siya Goyal hakkında sosyal medyada yoğun bir linç kampanyası başladı. Genç kadının nişanlısının ölümünün ardından paylaştığı taziye videosu hedef alınırken, soruşturma henüz tamamlanmadan "katil" ilan edilmesi ülkede masumiyet karinesi tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Polisin soruşturması sürerken, mahkeme sürecinde olayın gerçekten cinayet mi yoksa trajik bir kaza mı olduğu ortaya çıkacak.