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Halk TV Dünya Düğmeye basıldı: Binlerce çalışan işten çıkarılacak!

Düğmeye basıldı: Binlerce çalışan işten çıkarılacak!

Teknoloji devi Uber, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarma kararı aldı.

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Düğmeye basıldı: Binlerce çalışan işten çıkarılacak!

Uber, organizasyon yapısını sadeleştirmek ve şirket içindeki karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını açıkladı.

Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi’nin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, organizasyon içindeki yönetim katmanlarının azaltılacağı belirtildi. Ekip yapılarının sadeleştirileceği ve bazı görevlerin yeniden düzenleneceği aktarıldı.

Yapılacak değişikliklerin sonucunda şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10 azaltılacağı kaydedildi. Mesajda, bu karardan etkilenen çalışanların büyük bölümüne durumun bildirildiği ifade edildi.

“KARAR FİNANSAL PERFORMANSLA İLGİLİ DEĞİL”

Khosrowshahi’nin mesajında, alınan kararın şirketin finansal performansıyla veya çalışanların bireysel katkılarıyla ilgili olmadığı vurgulandı.

Bu hamleyle Uber’in büyümesiyle birlikte ortaya çıkan karmaşık organizasyon yapısının daha yalın ve hızlı bir hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

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TASARRUFLAR YATIRIMLARA YÖNLENDİRİLECEK

Mesajda, daha küçük ve sade bir organizasyon yapısının şirketin daha hızlı karar almasını sağlayacağı ifade edildi. Elde edilecek tasarrufların ise büyüme, inovasyon ve gelecekteki yatırımlara yönlendirileceği bildirildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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