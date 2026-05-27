DSÖ alarmda: Salgın kontrolden çıkıyor, Kongo’da ateşkes çağrısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) özellikle Ituri eyaletinde etkisini artıran Ebola salgını, ülkedeki güvenlik kriziyle birleşerek çok daha ağır bir insani tabloya dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede yaşananların “felaket düzeyine ulaştığını” belirterek tüm silahlı taraflara derhal ateşkes çağrısında bulundu.

DSÖ verilerine göre Ituri’de şu ana kadar 246 şüpheli vaka tespit edilirken, en az 65 kişi yaşamını yitirdi. Salgının 15 Mayıs’ta resmen ilan edildiği, 17 Mayıs’ta ise DSÖ tarafından uluslararası halk sağlığı acil durumu olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Bölgedeki salgına neden olan virüsün, nadir görülen ve şu an için onaylanmış aşısı ya da tedavisi bulunmayan “Bundibugyo” Ebola varyantı olduğu açıklandı.

“ÇATIŞMA SALGINI BÜYÜTÜYOR”

Ghebreyesus, yaptığı açıklamada hastalığın yayılmasının en büyük engelinin çatışmalar olduğunu vurguladı. Devam eden şiddet olaylarının kitlesel göçlere yol açtığını, insanların aşırı kalabalık kamplara sıkıştığını ve bunun virüsün yayılım riskini artırdığını ifade etti.

Sağlık tesislerine yönelik saldırıların, temaslı takibi ve izolasyon çalışmalarını neredeyse imkânsız hale getirdiğini belirten DSÖ Başkanı, “Bombaların düştüğü bir ortamda salgın kontrol altına alınamaz” mesajını verdi.

Ayrıca sağlık ve yardım çalışanlarının ağır risk altında görev yaptığını, buna rağmen bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

ATEŞKES ÇAĞRISI

DSÖ, bölgede faaliyet gösteren tüm silahlı gruplardan acil ateşkes ilan edilmesini ve tıbbi ekiplerin güvenli şekilde erişimine izin verilmesini istedi. Açıklamada, “insan hayatının her şeyin üzerinde olduğu” vurgulandı.

KONGO’DA SALGIN VE ÇATIŞMANIN GÖLGESİ

KDC’nin doğusunda M23 isyancı grubunun 2025’in başından itibaren yoğunlaşan saldırıları sonucu Kuzey-Kivu eyaletinde, özellikle Goma dahil birçok kritik bölgenin kontrolünün ele geçirildiği bildirildi.

Çatışmalar nedeniyle yalnızca 2025 yılı içinde 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Bu büyük göç dalgası, Ebola gibi bulaşıcı hastalıkların yayılma hızını artırarak sağlık krizini daha da derinleştirdi.