Afrika’da yeni kriz: İsrail’in sessiz askeri hamlesi ortaya çıktı

Doğu Afrika’da stratejik önemi giderek artan ayrılıkçı bölge Somaliland, İsrail ile ilgili dikkat çekici iddiaların merkezine yerleşti. Middle East Eye kaynaklı haberlerde yer alan bilgilere göre, İsrail ordusuna bağlı küçük bir askeri birliğin yılın başlarında bölgeye sessiz şekilde konuşlandırıldığı öne sürüldü.

Somali hükümetine yakın bir yetkili, yaklaşık 50 askerden oluşan bu grubun, özellikle Şubat ayı sonunda İran ile yaşanan gerilimin yeniden tırmanmasının ardından bölgeye gönderildiğini iddia etti. Söz konusu unsurların, dikkat çekmemek amacıyla farklı etnik kökenlerden seçilen askerlerden oluştuğu da ileri sürüldü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN JET YALANLAMA

İddialara göre bu birlik, yerel halkla karışabilmek ve görünmez hareket edebilmek için özellikle Afrika kökenli personelden oluşturuldu. Bu detay, bölgedeki güvenlik tartışmalarını daha da derinleştirdi.

Öte yandan İsrail askeri makamları konuya ilişkin doğrudan açıklama yapmaktan kaçınırken, meselenin siyasi otoritelerin alanına girdiğini ifade etti. Ancak İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ortaya atılan iddialar kesin bir dille reddedildi.

İKİ ÜLKEDEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Buna karşın İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, Somaliland Cumhurbaşkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi ile yaptığı görüşmede iki taraf arasında uzun süredir devam eden güvenlik iş birliklerine dikkat çektiği ve ilişkilerin daha da geliştirileceğini söylediği aktarıldı. Bu açıklama, kamuoyunda “çelişki” tartışmalarını beraberinde getirdi.

CNN tarafından daha önce yayımlanan bazı analizlerde ise Somaliland’ın, İsrail’e ait uçuşlar için İran hattında alternatif bir operasyon sahası sunduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bu durum, bölgenin jeopolitik önemini daha da artırdı.

Somaliland Savunma Bakanı Muhammed Yusuf Ali ise ülkede resmî bir İsrail üssü bulunmadığını savunurken, İsrail tarafından güvenlik güçlerine eğitim desteği verildiğini doğruladı.

Tüm bu gelişmeler, Afrika Boynuzu’nda zaten hassas olan dengeleri daha da kırılgan hale getirirken, uluslararası kamuoyunun gözleri Somaliland’a çevrildi.