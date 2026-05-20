Dışkı skandalıyla çalkalanan ünlü maden suyu markasına 'hile' baskını!

Fransa’da gıda ve tüketici güvenliğine yönelik denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Nestle'ye bağlı Perrier markası, su kuyularında tespit edilen dışkı kaynaklı bakteriler nedeniyle 2024 yılından bu yana büyük bir skandalla gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak Fransız adli ve idari denetim ekipleri, İsviçre merkezli küresel gıda devi Nestle’ye ait bir laboratuvar ile şirketin dünyaca ünlü su markası Perrier’in dolum tesisinde arama gerçekleştirdi.

NESTLE DOĞRULADI

Nestle yönetimi, güvenlik güçleri ve denetim ekipleri tarafından yürütülen baskınları ve arama işlemlerini doğruladı.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü mesajı verilerek, "İlgili makamlarla tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"TÜKETİCİYİ YANILTMA VE HİLE" İDDİASI

Radio France’ın paylaştığı bilgilere göre, söz konusu operasyon kendiliğinden gelişmedi. Aramaların, ülkede faaliyet gösteren bir tüketici hakları savunucusu grubun Paris Savcılığına yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Söz konusu grubun, "tüketiciyi yanıltma ve hile" iddiasıyla şikayette bulunmasının ardından adli soruşturma için düğmeye basıldı.

YASAL OLMAYAN FİLTRELEME YÖNTEMLERİ KULLANDI

Fransız Perrier markası, aslında ülkede uzun süredir hukuki ve idari incelemelerin odağında yer alıyor.

Fransız medyasında 2024 yılında çıkan haberlerde, şirketin su kaynağındaki kirlenmeyi önlemek amacıyla yasal olarak izin verilmeyen filtreleme ve arıtma yöntemleri kullandığı ifşa edilmişti.

İNSAN DIŞKISINDA BULUNAN BİR BAKTERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Nestle'ye bağlı Perrier marka maden suyunun işlettiği kuyulardan birinde, dışkı ve insan kaynaklı bakteriler içerdiği tespit edilmesi büyük bir skandala yol açmıştı. Fransa'da ortaya çıkan bu olay, yetkilileri harekete geçirerek kuyuların geçici olarak kapatılmasını talep etmelerine neden olmuştu.

Ardından firma, tedbir amaçlı olarak iki milyon şişeyi imha ettiğini duyurmuştu.

"DOĞAL MADEN SUYU" STATÜSÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Mevzuata aykırı şekilde yapılan bu arıtma ve filtreleme işlemleri, markaya pahalıya patladı.

Yaşanan usulsüzlüklerin tescillenmesinin ardından Perrier suları, hem Avrupa Birliği (AB) hem de Fransa mevzuatına göre taşımakta olduğu "doğal maden suyu" olarak sınıflandırılma statüsünü kaybetti. (AA)