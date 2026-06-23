Dışişleri'nden Katar'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, yaşanan olaydan "duyduğu üzüntüyü" dile getirerek Katar halkına başsağlığı diledi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Katar halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KATAR'A TAZİYE MESAJI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Katar halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

PATLAMANIN DETAYLARI

Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu patlama meydana gelmişti. Olay sonrası çıkan yangın kontrol altına alınırken, çevreye herhangi bir sızıntı olmadığı açıklanmıştı. Patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı ve olayın saldırı değil teknik arıza kaynaklı olduğu bildirilmişti. Yetkililer, patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve olayla ilgili teknik incelemenin sürdüğünü belirtti.

(AA)