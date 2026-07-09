Dışişleri'nden AP'ye çok sert Kıbrıs tepkisi: Kahraman TSK'ya yönelik alçakça iftiralar yok hükmünde

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kararın "yok hükmünde" olduğu ve "alçakça iftiralar içerdiği" vurgulandı.

"KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Bakanlık açıklamasında, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasına tam destek verildiği belirtildi.

"ALÇAKÇA İFTİRALAR"

Açıklamada, "Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir" denildi.

"AB'NİN YAKLAŞIMI ENDİŞE VERİCİ"

Bakanlık ayrıca, Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesinin endişe verici bulunduğunu kaydedi. Bu tür kararların bölgedeki barış ve istikrar çabalarına katkı sağlamadığı vurgulandı.

"AKIL DIŞI İDDİALAR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir.

Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz.

Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği’nin ve özelde Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir.

Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz."