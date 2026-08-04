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Halk TV Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Novorossiysk'ten ayrılan Türk sahipli iki sivil geminin uğradığı İHA saldırısına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Bakanlık, saldırıda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu personelin yaralandığını bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda isimli sivil gemilerin 3 Ağustos akşamı Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını doğruladı. Açıklamada, gemilerde bulunan ve aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı bazı personelin yaralandığı bildirildi.

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Bakanlık, vatandaşların can güvenliğinin birinci öncelik olduğunu vurgulayarak yaralıların durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'de sivil gemileri de etkileyecek şekilde genişlemesinden ciddi endişe duyulduğu ifade edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GÜVENLİK ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama - Resim : 2

Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

Yaşar ve Nadezhda isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün (3 Ağustos) akşam Novorossisk Limanı’ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz’de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz’deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır. Bu itibarla, savaşan taraflar başta olmak üzere, ilgili tüm aktörlere Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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