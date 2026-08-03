Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Gazze tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Netanyahu hükümetinin attığı adımların barış sürecine yönelik samimiyetsizliği ortaya koyduğu belirtildi.

GAZZE BARIŞ PLANI'NA RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Bakanlık, "Gazze Barış Planı"nın hayata geçirilmesi için yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail'in 30'dan fazla sivili öldürmesi ve sağlık tesislerini hedef almasının, Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

NETANYAHU'NUN AMACI BARIŞI ENGELLEMEK

Açıklamada, Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ile istikrarın tesisine engel olmak olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda, bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmediği belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Ortadoğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun "yayılmacı ve militarist anlayışına" karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin artık bir zorunluluk haline geldiği vurgulandı. Bakanlık, bölgenin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkelere, ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme ve uluslararası hukuka ile insani değerlere sahip çıkma çağrısında bulundu.

(AA)