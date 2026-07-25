Dışişleri Bakanlığı İsrail'i iki gün üst üste 'en güçlü biçimde' kınadı

Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği "yerleşimci teröristler" tarafından 4 Filistinlinin katledilmesinin İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Dün yapılan ayrı bir açıklamada ise Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, aşırılıkçı İsrailli bakanların öncülüğünde Mescid-i Aksa'ya düzenlenen kitlesel baskınları "en güçlü biçimde" kınamıştı.

YERLEŞİMCİ TERÖRÜ KINANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadesine yer verildi. Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği "yerleşimci teröristler" tarafından 4 Filistinlinin katledilmesinin, İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının doğrudan bir sonucu olduğu vurgulandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YİNELENDİ

Açıklamanın devamında, "Filistin topraklarını gasbeden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz" denildi. Bu çağrıyla birlikte, uluslararası kamuoyunun konuya ilişkin sorumluluk üstlenmesi gerektiği belirtildi.

BATI ŞERİA'DA 4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, İsrail güçleri ile işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralanmıştı.