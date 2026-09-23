Dışişleri Bakanı Rubio açıkladı: Putin'i ABD'ye davet ettik

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve dünya liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunun ikinci gününde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Rubio; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, 14-15 Aralık'ta Miami'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet ettiklerini bildirdi.

Zirvenin Putin için de diğer liderlerle temas kurması açısından büyük bir fırsat olacağına dikkat çeken ABD Dışişleri bakanı şöyle konuştu:

"Bunun onun (Putin) için yalnızca Trump ile değil, diğer dünya liderleriyle de temas kurması açısından bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Umarız bu daveti kabul eder."

"SAVAŞ MÜZAKERE İLE SONA ERECEK"

Rubio, Rusya ile Ukrayna'nın enerjiyi de kapsayan sınırlı bir ateşkes anlaşmasına ilgi gösterdiğini belirterek savaşın nihayetinde müzakere yoluyla sona ereceğini söyledi.